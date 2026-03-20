美佛州公路驚現人蛇大戰 勇男樹枝擊退巨蟒救鹿 震撼驚險畫面瘋傳

美國佛羅里達州近日流傳一段驚險的車cam片段，一名司機在公路旁目睹巨蟒纏鹿，冒險落車以樹枝「挑機」巨蟒，成功令獵物死裡逃生。這場驚心動魄的「英雄救鹿」在網上引發熱議，惟專家警告，近距離挑釁大型蟒蛇隨時樂極生悲，行為相當危險。

車cam直擊：巨蟒纏鹿絞殺畫面震撼

事發於佛州一條公路旁邊，從車cam片段可見，一條身形粗壯的網紋蟒在路邊草叢中，緊緊纏繞着一頭體型不小的野鹿，顯然正欲將獵物絞殺。此時一名路過司機見狀，隨即停車並拾起樹枝，走近拍打蛇身試圖營救。

此舉觸怒了正在進食的巨蟒，牠一度昂起蛇頭作出攻擊姿態，兇猛撲向司機。惟該名男子未有退縮，更找來一支更堅硬的樹枝再度敲打，幾經糾纏下終成功迫使蟒蛇鬆開獵物，竄入草叢逃去無蹤。原本奄奄一息的野鹿獲「鬆綁」後，隨即站起拔足狂奔，僥倖逃出鬼門關。

專家警告：干擾巨蟒進食猶如玩命

雖然司機出於善心且勇氣可嘉，但外媒及野生動物專家均指出，與大型蟒蛇如此近距離接觸無異於玩命。大型蟒蛇力量驚人，在牠們進食時加以干擾，極易引發攻擊，一旦被纏繞後果不堪設想。

涉事的網紋蟒被公認為全球最長蛇類，一般個體長逾3米，部分巨型的更可達6米以上。其頭骨結構靈活，韌帶可伸展，能吞下比自己頭部大得多的獵物。作為肉食性動物，牠們的食譜涵蓋鳥類及哺乳類，小如老鼠，大至野豬、鹿甚至靈長類動物都可成為囊中物。

事件同時引起外界關注佛州的蟒蛇泛濫問題。目前在南佛羅里達地區，最常見的外來入侵蛇類實為緬甸蟒，牠們已建立穩定族群，對當地生態構成嚴重威脅。至於網紋蟒，雖然偶爾在佛州東南部出沒，但野生動物官員指這些多數是被遺棄或逃脫的寵物，暫未形成野外繁殖種群。