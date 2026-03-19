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伊朗局勢｜傳美國國務卿、防長住處上空現不明無人機 白宮商討應變措施

即時國際
更新時間：22:06 2026-03-19 HKT
發佈時間：22:05 2026-03-19 HKT

美國、以色列與伊朗在中東交戰多日，白宮緊盯戰情之際，有消息指美國華府周邊一處陸軍基地上空出現來路不明的無人機。白宮警鐘大作，因為國務卿魯比奧、國防部長赫格塞斯都住在這裡。國務院、五角大廈不願置評。

路透社、英國《每日電訊報》、土耳其安納杜魯通訊社（Anadolu Agency）等多家媒體引述美國《華盛頓郵報》18日報道，3名知情人士透露，過去10天之內的某個晚上，華盛頓特區的麥克奈爾堡（Fort Lesley J. McNair）上空出現多架無人機，白宮為此開會商討應變措施，並考慮是否調動魯比奧與赫格塞斯的住處。

特朗普政府一名官員透露，伊朗戰爭發生後，美方持續密切監控各種威脅，但暫時未能確定上述無人機從何而來。五角大廈發言人不願置評，僅稱「出於安全考量，國防部不能對部長行蹤置評」，並批評這類報道極其不負責任。

麥克奈爾堡是美國國防大學所在地，鄰近國會山莊與白宮，位置優越，五角大廈一些高階軍事官員也居住於此，然而其安全保護不若華府附近其他基地嚴格。此處原非政壇高官的居住地，但特朗普政府愈來愈多官員選擇在華府附近的基地落腳，包括即將在本月底卸任的國土安全部長諾姆。

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