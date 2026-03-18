油價狂升︱泰男花逾9000元入油竟獲全缸清水　高官籲「少用油抗加價」捱轟

受中東戰火波及，全球多國正面臨燃油短缺及價格飆升的危機。泰國更接連傳出燃油亂象，當地一名男子近日在社交平台大吐苦水，稱花了4萬泰銖（約9,200港元）購買汽油，結果倒進機器後才驚覺買來的竟是「全缸清水」。

泰媒《The Thaiger》報道，居於碧差汶府的男子阿姆納特（Amnat Thueansantier）周一（16日）在Facebook發文，指早前委託員工到考科縣一間小型商店，斥資4萬泰銖購買汽油，未料員工將「汽油」注入機器設備後，引擎隨即發生故障無法啟動。經詳細檢查，才赫然發現油缸內裝滿的居然是清水。幸好及時換上真正的汽油後，機器才恢復正常運作。

阿姆納特表示，過去曾多次光顧該商店均未見異常。儘管大批網民留言建議他報警並採取法律行動，但他最終決定不予追究，無奈指只能將今次事件視作「運氣不佳」。他強調，發文並非純粹抱怨，而是希望藉此警惕大眾，光顧小型油站時務必提高警覺，仔細檢查容器內的液體。

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阿姆納特與其員工正從鑽井引擎中排出大量清水。（Facebook@อำนาจ โซล่าเซลล์）

當局派定心丸稱燃油庫存足

面對民間對燃油短缺的恐慌，泰國能源業務廳廳長沙拉吾（Sarawut Kaewtahip）就亂象致歉並安撫民心。他強調，目前泰國的燃油儲備量至少仍可供應101天；部分油站出現缺油，主要源於物流配送遭遇瓶頸，而非整體庫存見底。

然而，泰國燃油價格於今日（18日）再度上漲，瞬間再次點燃民眾怒火。泰國能源部長阿塔蓬（Attaphol Rerkpiboon）更公開呼籲民眾「透過減少用油來抵銷加價影響」，隨即引發社會各界的強烈猛轟。