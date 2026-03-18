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伊朗局勢｜特朗普批北約盟友拒參與霍峽護航 以防長稱伊朗最高國家安全官員拉里賈尼已死｜持續更新

即時國際
更新時間：02:22 2026-03-18 HKT
發佈時間：00:38 2026-03-18 HKT

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢以防長稱伊朗最高國家安全官員拉里賈尼已死-美軍逾200士兵戰事中受傷)

行動代號「史詩怒火」

3月18日最新消息：

02：18

黎巴嫩公共衛生部緊急行動中心表示，3月2日至17日期間，共有912人死於以色列在黎巴嫩發動的襲擊和空襲，另有2221人受傷。中心又指，以色列的襲擊在全國範圍內持續升級。

以軍消息：徹底消除伊朗導彈威脅仍需數週

01：43

美媒《霍士新聞》引述一名以色列高級軍事官員報道，以方估計，摧毀來自伊朗的導彈威脅需要「幾周時間」。該官員補充指，伊朗本來計劃每天向以色列發射數十枚導彈，但由於導彈和發射器遭美以的空襲摧毀，目前無法做到。

00：35

科威特當局指，在過去24小時內，共攔截了2枚導彈和13架無人機。

00：22

美國總統特朗普說：「伊朗這件事其實基本上在兩三天內就結束了」。

00：07

美國總統特朗普向記者證實，他已從其大多數北約「盟友」那裏得知，他們不想參與對伊朗的軍事行動。特朗普指，由於美國已經摧毀了伊朗的軍事力量，「他們的海軍消失了，他們的空軍消失了，他們的防空和雷達系統也消失了，最重要的是，他們的各級領導人都消失了」，因此美國已不再需要北約的幫助，同樣不再需要日本、南韓和澳洲或等國家的幫助。他又警告說，對北約感失望，北約袖手旁觀將不利於與美國的夥伴關係。

3月17日最新消息：

22：32

美聯社報道，美國國家反恐中心主任肯特（Joe Kent）周二（17日）表示，因美國、以色列對伊朗的戰爭而宣布辭職，並稱「無法昧著良心」支持特朗普政府進行的伊朗戰爭。

22：24

法新社報道，以色列總理內塔尼亞胡表示，伊朗國家安全首長拉里賈尼（Ali Larijani）已死亡。

21：42

伊朗塔斯尼姆通訊社報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊稱，經情報監控，在南部霍爾木茲甘省，拘捕55名被美國和以色列僱用的人員。

21：25

早前有消息指出，伊朗最高領導人穆傑塔巴在俄羅斯接受治療，伊朗駐俄羅斯大使賈拉利駁斥相關說法為假新聞。

路透社報道，賈拉利（Kazem Jalali）星期二（17日）在社交媒體發文稱，這是「一場新的心理戰」，強調伊朗領導人無需躲藏；克里姆林宮拒絕對此作出回應。

21：06

美國白宮表示，油輪「開始緩慢通過」霍爾木茲海峽。

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