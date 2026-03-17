俄烏戰爭｜北韓派兵賣武援俄賺逾1100億 專家警告國際制裁或徹底失效
更新時間：15:55 2026-03-17 HKT
發佈時間：15:55 2026-03-17 HKT
發佈時間：15:55 2026-03-17 HKT
南韓一份最新研究報告揭露，北韓透過派遣軍隊支援俄羅斯攻打烏克蘭，以及大規模出口軍需物資，估計已獲取高達144億美元（約1,123億港元）的巨額收益。若這筆龐大資金全數入帳，國際社會長期以來企圖切斷北韓外匯收入的經濟制裁，或將徹底失效。
逾2萬朝軍赴俄參戰
據《韓聯社》報道，南韓國家安保戰略研究院日前發表《北韓對俄派兵及軍需物資出口的經濟效果》報告，詳細剖析平壤政府的軍火貿易及派兵規模。報告指出，自2024年10月首次出兵以來，北韓已分4次派遣作戰及工程部隊等逾2萬名士兵赴俄。此外，衛星影像亦多次拍到北韓透過貨櫃，向俄羅斯輸出大量槍炮彈藥、自走炮及彈道導彈。
研究員林秀浩估算，從2023年8月北韓開始向俄羅斯出口軍火至2025年12月期間，其累積的外匯收入介乎76.7億至144億美元（約598億至1,123億港元）之間。研究更預期，若平壤政府持續向俄羅斯提供兵力，未來每年單靠這項「兵力輸出」，便可穩定進帳約5.6億美元（約43.7億港元）。
隱藏報酬或為敏感軍事技術
然而，報告指出，目前能確認的實質報酬，僅佔估算總額的4%至19.6%。林秀浩解釋，目前被確認的「回報」多為肉眼或衛星易於觀察到的實物。北韓透過派兵及售武換取的大部分利潤，極可能是衛星難以偵察的敏感軍事技術、精密武器零件與高階材料，這些隱藏回報或將進一步強化北韓未來的軍事威脅。
最Hit
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快 曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
2026-03-16 10:00 HKT
滙豐戶口5月推新收費 櫃位入票及打簿要畀錢 設外幣現鈔存款費用 即睇邊類客可豁免
2026-03-16 15:40 HKT