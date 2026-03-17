習特會｜因伊朗戰事須留華府 特朗普要求推遲訪華約一個月

美國總統特朗普表示，由於與伊朗的戰事仍在持續，美方已要求將原定與中國國家主席習近平在北京舉行的會晤推遲「約一個月」。

CNBC報道，特朗普周一在白宮表示，他原定於3月底訪問中國並與習近平會面，但目前仍在商討安排。特朗普稱，「我很想去，但因為戰爭，我覺得我必須留在這裡。」他說，美方已提出延後會面時間，「大約一個月左右」。

特朗普同時表示，他與習近平關係良好，並期待會面，強調推遲行程「沒有任何其他原因」，只是因為戰事仍在進行。

此前特朗普政府官員已表示，伊朗戰事可能影響這場備受關注的中美元首峰會安排。特朗普日前亦稱，中國作為伊朗石油主要買家之一，應協助美國打破伊朗對霍爾木茲海峽的實際封鎖。

不過美國財長貝森特其後表示，如峰會改期主要是出於行程安排等實際因素，而非因美方要求中國在霍爾木茲海峽問題上採取行動。白宮發言人萊維特亦稱，峰會延後「很有可能」。