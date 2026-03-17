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伊朗局勢｜特朗普指尋求協助屬「試探」 對英國在衝突中態度「非常驚訝」

即時國際
更新時間：04:15 2026-03-17 HKT
發佈時間：04:15 2026-03-17 HKT

美國總統特朗普表示，美國向其他國家尋求在霍爾木茲海峽提供協助「不是因為我們需要他們，而是想看看他們的反應」。特朗普指，美國長期保護其他國家，但當美國需要幫助時，其他國家往往不予回應。

提醒施紀賢英美為最長久的盟友

特朗普亦表達對英國首相施紀賢（Keir Starmer）的不滿，指其在衝突中的態度令他「非常驚訝」。特朗普稱：「兩週前我問『為什麼不派艦艇過來？』，施紀賢真的不想這麼做。」他強調，美國支持英國在烏克蘭的努力，並提醒施紀賢，「你們是我們最長久的盟友」。

特朗普指，美方要求派遣兩艘航空母艦到中東，但施紀賢起初並不願意，後來才表示可以派遣，但已是「戰爭結束之後」。特朗普批評稱：「我對英國不滿，他們或許會參與，但應該積極參與。」

特朗普表達對英國首相施紀賢不滿，指其在衝突中的態度令他「非常驚訝」。路透社
特朗普表達對英國首相施紀賢不滿，指其在衝突中的態度令他「非常驚訝」。路透社

施紀賢則表示，霍爾木茲海峽局勢複雜，英國短期內不會派遣軍艦巡邏，但將與多方夥伴合作，制定可行方案。

施紀賢：不應讓普京受益

施紀賢稱，這一決定不容易，需要審慎評估。他在記者會上指，這場戰爭不應讓俄羅斯總統普京受益。他強調，任何介入行動都必須有明確法律依據，並需制定完善計劃，同時表明這不是北約任務。

談及伊朗新任最高領袖穆賈塔巴·哈梅內伊（Mojtaba Khamenei），特朗普稱，根據顧問和媒體報導，他可能因攻擊受傷或失去一條腿，「我們不知道他是否已經死亡，沒有人見過他，這很不尋常」。路透社援引未具名伊朗官員報道，哈梅內伊「輕傷」，但未透露細節。

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