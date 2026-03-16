中美兩國經貿團隊 在法國巴黎舉行經貿磋商

新華社報道，當地時間3月15日至16日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特及貿易代表格里爾在法國巴黎舉行經貿磋商。雙方以中美兩國元首重要共識為引領，圍繞關稅安排、促進雙邊貿易投資、維護既有磋商共識等彼此關注的經貿議題，進行坦誠、深入、具建設性的交流磋商，形成一些新的共識，並將繼續保持磋商。

何立峰表示，在兩國元首重要共識的戰略引領下，經過去年五輪經貿磋商，中美在經貿領域達成一系列磋商成果，為兩國經貿關係和世界經濟注入更多確定性和穩定性。近期，美國最高法院裁決美方依據《國際緊急經濟權力法》加徵的關稅違法，其後美方又依據《1974年貿易法》第122條對所有貿易夥伴加徵10%進口附加費，並陸續推出有關301調查、企業制裁、市場准入限制等涉華消極措施。

中方反對美方加徵單邊關稅的立場一貫，敦促美方徹底取消單邊關稅等限制措施，並將採取必要措施，堅決捍衛自身正當合法權益。希望美方與中方相向而行，共同落實兩國元首重要共識，不斷拉長合作清單、壓縮問題清單，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

美方表示，穩定的中美經貿關係對兩國和世界均十分重要，有助推動全球經濟增長、供應鏈安全及金融穩定。雙方應減少摩擦、避免問題升級，透過磋商解決分歧。

雙方同意，研究建立促進雙邊貿易投資的合作機制，繼續發揮中美經貿磋商機制作用，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，推動雙邊經貿關係持續穩定向好。