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習特會︱貝森特指若峰會改期 並非中美存衝突

即時國際
更新時間：20:34 2026-03-16 HKT
發佈時間：20:34 2026-03-16 HKT

路透社報道，正在巴黎同中方高層會談的美國財政部長貝森特16日表示，會談非常順利，雙方關係穩定，又說兩國討論了新的關稅制度，「我們不想脫鈎，但正在進行策略調整。」

對於美國總統特朗普稱可能推遲訪華，貝森特表示，特朗普與中國國家主席習近平的會晤能否如期舉行仍有待觀察，但任何變動都將是由於伊朗戰爭期間的行程問題，市場不應認為任何改期是由於美中之間存在任何衝突。

對於伊朗局勢，貝森特稱，美國對於包括中國等部分船隻通過霍爾木茲海峽「沒有異議」。

一連兩日的中美高層經貿磋商15日起連續兩天在巴黎舉行，由國務院副總理何立峰及美財長貝森特牽頭，除了討論關稅等議題外，也為「習特會」鋪路。

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