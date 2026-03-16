AI生成疑雲︱「六指」片瘋傳遭傳遇刺 內塔尼亞胡曬手掌闢謠

以色列當局日前發布一段總理內塔尼亞胡演說的影片，網民發現片中人做手勢時，一度看起來像有6根手指。由於「多指」是AI生成影像常見錯誤之一，引發該演說影片是偽造的質疑，甚至進一步猜測他是否已遇刺。內塔尼亞胡15日在X平台發布一段影片作回應，內容是他到咖啡店買咖啡，期間特地分別向鏡頭展示左手及右手，表示自己「還活得好好的」。

截出影片質疑「AI 內塔尼亞胡」有6隻手指的短片在X流傳，其中一段有多達8百萬人次觀看。然而，翻查以色列政府官方youtube，畫面中的內塔尼亞胡左右手均只有5隻手指。所謂的「第6根手指」，其實是手掌邊緣在特定光影角度下形成的視覺錯覺。

另據《新聞週刊》查證，一位以色列高級政府官員表示，周日曾與內塔尼亞胡進行面對面的簡報。

官員證實周日曾面對面簡報

內塔尼亞胡15日在X平台發文寫道：「他們說我怎麼了？」他發布自己去買咖啡的影片，故意對鏡頭分別展示兩手，叫觀眾自己數數看：「你能告訴我嗎？」

他在影片中表示：「我們正在做一些事情，現在還不能對外說明，但我們確實在行動。我們正在非常強力地打擊伊朗，今天也是如此；在黎巴嫩，我們也在持續行動。」

他最後開玩笑說：「謝謝你的咖啡，非常好喝。我不知道它有多少熱量，看起來對我來說很危險。」