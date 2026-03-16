伊朗局勢｜伊朗警方首長稱拘捕500人 涉向敵方提供情報

路透社報道，伊朗警方首長拉丹（Ahmadreza Radan）周日表示，當局已拘捕500名涉嫌向敵方提供情報的人士。

20人涉向以色列提供軍事資料

拉丹表示，其中一半案件涉及嚴重事件，「包括有人提供打擊目標的資訊，以及拍攝遭襲地點影像並傳送出去」，但未有交代拘捕行動的具體時間。

伊朗媒體早前報道，周日多個地區有數十人被捕。半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim）稱，在伊朗西北部，地方檢察部門以涉嫌向以色列提供伊朗軍事及安全設施位置資料為由拘捕20人。在較少遭空襲的東北部地區，塔斯尼姆亦報道有10人被捕，其中部分人被指收集敏感地點及經濟基礎設施的資料。

伊朗警方首長稱拘捕500人 涉向敵方提供情報。路透社

塔斯尼姆又引述伊斯蘭革命衛隊情報機構一個地方分支稱，「當猶太復國主義敵人（以色列）與美國試圖入侵伊朗時，亦同時動員僱傭兵與間諜策動騷亂，作為下一步行動。」

學生通訊社（Student News Network）則報道，西部洛雷斯坦省有3人被拘留，涉嫌「試圖擾亂輿論並焚燒哀悼標誌」。

路透社本周引述一名知情人士報道，以色列近期開始根據地面線人提供的情報，對安全檢查站等目標發動打擊，顯示對伊朗的軍事行動進入新階段。