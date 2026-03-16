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共同社：日美擬會談提針對中國礦產關稅方案　減少對華供應鏈依賴

即時國際
更新時間：00:15 2026-03-16 HKT
發佈時間：00:15 2026-03-16 HKT

日本首相高市早苗與美國總統特朗普將於本月19日舉行首腦會談。共同社引述外交消息人士報道，雙方擬在會談上簽署行動計畫，為締結擴大重要礦產採購的貿易協定鋪路。

鼓勵企業在中國以外地區投資

報道指，行動計畫將包括減少對中國供應鏈依賴，以及提高針對中國重要礦產的關稅，並透過七國集團（G7）及志同道合國家框架推動相關協定，由日美主導建立新的供應體系。

消息人士稱，計畫亦將提出多元化採購來源的政策措施，包括為防止中國礦產過度流入而徵收額外關稅，同時透過補貼鼓勵企業在中國以外地區投資及擴大生產。報道指出，由於中國企業在較低工資及較寬鬆環境規管下，以低價供應稀土產品，導致與非中國製產品之間存在價格差距，成為日本推動供應鏈轉移的主要挑戰。

G7加緊強化重要礦產供應鏈

共同社指出，中國目前掌握全球約七成稀土產量及逾九成精煉能力。七國集團正加緊強化重要礦產供應鏈，並考慮由美國貿易代表辦公室（USTR）主導，與澳洲等國推動簽署相關貿易協定。

此外，報道稱日美首腦會談亦預料將討論在東京小笠原村南鳥島一帶推動稀土開發合作的可能性。

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