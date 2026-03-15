伊朗局勢｜伊朗女足拒唱國歌風波　再有3成員放棄澳洲庇護

伊朗女子足球隊員早前在澳洲尋求政治庇護的事件出現重大轉折。澳洲政府今日（15日）證實，繼早前一人改變主意後，再有三名原先尋求庇護的伊朗女子足球隊成員，已決定放棄庇護，並動身返回伊朗。換言之，原先七名尋求庇護的球員中，現時僅餘三人會留在澳洲。

拒唱國歌被指標籤「叛徒」

據了解，這批伊朗女子亞洲盃代表隊的成員，早前因在比賽前拒絕詠唱國歌，擔心返回伊朗後會被當局清算及標籤為「叛徒」，因此決定集體在澳洲尋求庇護。

澳洲內政部長伯克（Tony Burke）發表聲明，確認該三名球員已於昨晚決定跟隨其他隊員一同返回伊朗。他強調，澳洲官員在得悉其決定後，曾給予她們多次機會，以討論其選擇。

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澳方：已盡力提供安全未來

伯克承認，這些女運動員正面臨「極其艱難的抉擇」。他表示：「澳洲政府已竭盡所能，確保這些女性有機會在澳洲獲得一個安全的未來。」他又指，澳洲人應為此感到自豪，因為正是在澳洲的土地上，這些女性得以看見一個真正給予她們選擇的社會，並能與一個願意提供幫助的政府機構互動。

此次足球風波，正值中東局勢因美國與以色列向伊朗發動空襲而持續緊張之際。

人權組織過去曾多次指控，伊朗當局慣常向身處海外的運動員施加巨大壓力，警告他們若有叛逃或發表反政府言論的行為，其在國內的親屬可能會受到威脅，甚至財產被沒收。外界憂慮，此次多名球員最終決定返回伊朗，可能與來自國內的壓力有關。

