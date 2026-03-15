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遊日注意︱JR東日本39年來首加價 新宿去品川車費加近2.5成

即時國際
更新時間：13:59 2026-03-15 HKT
發佈時間：13:59 2026-03-15 HKT

經常到東京旅遊的港人需要注意，日本鐵路票價正式「加風」四起。東日本旅客鐵道公司（JR東日本）已於昨日（14日）開始，實施票價調整，普通車票平均加幅達7.1%。據悉，這是JR東日本自1987年民營化以來，首次為了增加收入而進行全面加價。

據日本傳媒報道，JR東日本此次普通票價平均上調7.8%，而打工仔常用的月票，加幅更達12%。使用Suica、Pasmo等預付卡的加幅相對較小，但東京市中心山手線的加幅則較為顯著，普通票價平均上調達16.4%，例如由新宿前往品川的車費，便由210日圓大增至260日圓。

至於新幹線，由東京前往仙台的車票，亦已由11,410日圓上調至11,630日圓。

JR東日本表示，過去調整票價主要是受消費稅上調影響，今次加價預計將增加約881億日圓年收入，將用於設備維修及加裝月台幕門等安全投資。然而，加價背後亦反映了因遠程工作普及，導致乘客人數減少，鐵路業務收入下降的趨勢。

除JR東日本外，西武鐵道及筑波快線亦已於同日加價，平均加幅約為10%。
 

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