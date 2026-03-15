伊朗局勢︱美轟伊石油出口樞紐 特朗普警告：若不開通霍峽將打擊油設施

伊朗 美國和以色列對伊朗的戰事昨日進入第15天。上周五傍晚，美國總統特朗普聲稱美軍剛按照他的指示，轟炸了伊朗石油出口樞紐哈爾克島，「徹底摧毀島上所有軍事目標」。他警告，如果伊朗干擾石油咽喉要道霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船舶通行，將考慮摧毀島上的石油基礎設施。大部分經該島出口的石油銷往中國。

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哈爾克島（Kharg Island）位於波斯灣西北部，是伊朗最大原油出口基地，負責伊朗全國90%的石油出口。特朗普在社交媒體發文，稱美軍中央司令部按照他的指示，轟炸了哈爾克島，「徹底摧毀島上所有軍事目標」。 特朗普說，他沒有選擇摧毀島上石油基礎設施，但威脅道，如果伊朗或任何其他國家以任何方式，干擾霍爾木茲海峽的船舶自由安全通行，「我將立即重新考慮這一決定」。

特朗普威脅，伊朗若不解封霍爾木茲海峽，或會攻擊該國石油設施。美聯社

美軍：摧毀海軍水雷儲存設施

美軍中央司令部昨日稱，島上90多個軍事目標被「成功打擊」，摧毀了海軍水雷儲存設施、導彈儲存掩體等軍事目標，但「保留」了石油基礎設施。 伊朗邁赫爾通訊社昨日則稱，哈爾克島局勢已得到控制，防禦系統遇襲後不久便重新啟動，攻擊者未能實現預期戰略目標。武裝部隊司令部說，若伊朗的石油、經濟和能源基礎設施遇襲，將摧毀與美國相關的同等設施。

伊朗於2月28日以色列和美國發動戰爭前大幅提高石油產量，根據油輪業追蹤網站TankerTracker.com和能源市場情報公司Kpler資料，它在開戰後持續以每天110萬到150萬桶的速度出口石油。市場密切關注這波攻擊是否會損及哈爾克島上錯綜複雜的管線網絡、碼頭和油槽。即使是輕微的中斷也可能進一步收緊全球供應，給原已動盪的市場增添壓力。

能源產業金融服務公司Pickering Energy Partners投資總監皮克林說：「如果你摧毀哈爾克島的基礎設施，等於市場永遠每天減少200萬桶，直到海峽局勢穩定前都無法恢復。」

中國重要能源供應地

目前伊朗幾乎已關閉霍爾木茲海峽(霍峽)的航運。伊朗本土沿岸因水深不足，無法讓超大型油輪靠岸。位於霍峽西北方約483公里處的哈爾克島距離本土26公里，水深足以停靠超大型油輪。

伊朗大部分經哈爾克島出口的石油銷往中國。根據Kpler數據，今年以來，伊朗原油佔中國海運進口量11.6%，買家主要是獨立煉油商。Kpler數據顯示，伊朗今年至今每天出口170萬桶原油，其中155萬桶經由哈爾克島運出。

摩根大通在報告中引用Kpler資料指出，哈爾克島約有3000萬桶儲油容量，截至3月初，島上存有約1800萬桶原油。

哈爾克島長約6公里、寬約3公里， 英國《金融時報》稱，島上設施暴露度極高：南部集中分布着數十個儲油罐，長長的碼頭延伸至深水區，兩側停靠着超級油輪。海底管道將該碼頭與伊朗幾大油田連通。

有一些人將哈爾克島形容為「波斯灣的孤島遺珠」。卡塔爾半島電視台說，「島上天然的淡水泉和優越的地理位置使其成為重要的海上十字路口」，不過戰略航運價值也使其成為「征服者夢寐以求的戰利品」。