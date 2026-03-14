職場霸凌｜日本44歲男高層欺壓女下屬 犯小錯即罰錢逼吃「昆蟲鍋」

日本北海道一名44歲公司高層被指控職場欺凌，下屬有小失誤時要求罰錢，甚至強逼女下屬吃「昆蟲鍋」。女下屬走投無路驚恐報警，終令變態上司落網。

據《北海道文化放送》報道，44歲疑犯在北海道小樽市某公司擔任企業高層。事件曝光源受害30餘歲女下屬不堪精神虐待，打緊急電話110求救，表示自己想辭職卻遭到拒絕，且與老闆關係緊張。該男子於3月9日被捕。

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據稱，該男上司以工作中的小失誤為由，向女下屬索要「罰款」，並提出以「遊戲」交換，2023年5月強迫她「不想罰款就要吃昆蟲鍋」。

被捕男子在小樽市經營障礙兒童支援服務及企業顧問諮詢等事業，是公司內部高層。他面對警方問話時，坦承有讓對方吃昆蟲，但堅稱「沒有強迫」。警方正在調查是否有其他員工受害。

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