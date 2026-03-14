Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

職場霸凌｜日本44歲男高層欺壓女下屬 犯小錯即罰錢逼吃「昆蟲鍋」

即時國際
更新時間：18:38 2026-03-14 HKT
發佈時間：18:38 2026-03-14 HKT

日本北海道一名44歲公司高層被指控職場欺凌，下屬有小失誤時要求罰錢，甚至強逼女下屬吃「昆蟲鍋」。女下屬走投無路驚恐報警，終令變態上司落網。

據《北海道文化放送》報道，44歲疑犯在北海道小樽市某公司擔任企業高層。事件曝光源受害30餘歲女下屬不堪精神虐待，打緊急電話110求救，表示自己想辭職卻遭到拒絕，且與老闆關係緊張。該男子於3月9日被捕。

相關新聞：變態欺凌︱日本2男嫌智障男「身有異味」 逼入洗衣機致全身受傷

據稱，該男上司以工作中的小失誤為由，向女下屬索要「罰款」，並提出以「遊戲」交換，2023年5月強迫她「不想罰款就要吃昆蟲鍋」。

被捕男子在小樽市經營障礙兒童支援服務及企業顧問諮詢等事業，是公司內部高層。他面對警方問話時，坦承有讓對方吃昆蟲，但堅稱「沒有強迫」。警方正在調查是否有其他員工受害。

相關新聞：丹麥Noma｜全球最佳餐廳數十員工指控職場虐待 主廚雷哲皮認衰辭職

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮
兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
搭飛機式享受 巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 搭飛機式享受 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
8小時前
吳文忻癌細胞擴散上腦：得返四分一條人命 北上求醫再度化療 揭示兩地治療驚人差價
01:54
吳文忻癌細胞擴散上腦：得返四分一條人命 北上求醫再度化療 揭示兩地治療驚人差價
影視圈
3小時前
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
2026-03-13 15:00 HKT
牛池灣村新龍城茶樓4月結業！羅家英都大推 67年寮屋鐵皮茶檔 告別玩雀歎茶+懷舊手工點心
牛池灣村新龍城茶樓4月結業！羅家英都大推 67年寮屋鐵皮茶檔 告別玩雀歎茶+懷舊手工點心
飲食
6小時前
旺角小食店每晚大排長龍！港女好奇「真係咁好食？」 網民齊齊力推1物：係最好食，沒有之一！
旺角小食店每晚大排長龍！港女好奇「真係咁好食？」 網民齊齊力推1物：係最好食，沒有之一！
飲食
2026-03-13 17:32 HKT
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
影視圈
2026-03-13 19:00 HKT
星島申訴王 | 港媽為癌末丈夫眾籌被揭全身名牌 媽媽群組呻後悔捐錢：個心有條刺
申訴熱話
2026-03-13 18:38 HKT
津中老師患癌 太太眾籌有否違法？ 立會議員鄧飛：未違教師指引 大律師陸偉雄：道德上應先變賣家產
津中老師患癌 太太眾籌有否違法？ 立會議員鄧飛：未違教師指引 大律師陸偉雄：道德上應先變賣家產
社會
3小時前