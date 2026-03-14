南韓電子腳鐐男駕車跟蹤　光天化日當街斬殺20多歲前女友

南韓京畿道今日（14日）上午發生街頭命案。一名需要全天候配戴電子腳鐐的40多歲男子，竟在光天化日之下駕車尾隨前女友，並當街持刀狂斬對方致死。男子犯案後隨即破壞電子腳鐐企圖逃亡，惟最終在短短1小時內遭警方火速拘捕歸案。

南韓傳媒《江原日報》報道，當地警方於今日上午約9時接獲民眾報案，指在南楊州市的街頭上，有一名20多歲的年輕女子遭人以利刃刺傷倒地。當大批警員與救護人員趕抵現場時，發現該名遇襲女子的心跳已經停止；她隨後被緊急送往附近醫院搶救，惟最終仍因傷重宣告不治。

警方隨即展開大規模追捕，並火速鎖定一名40多歲的涉案男子，成功在案發後約1小時內將其緝拿歸案。經初步調查發現，該名疑兇與遇害女子昔日為戀人關係。男方因故被當局要求必須時刻配戴電子腳鐐；而女方則正接受相關的保護措施，未料這些防範機制最終仍無法阻止悲劇發生。

南韓京畿道發生街頭命案。(iStock)

剪斷腳鐐逃至楊平郡被捕

警方調查顯示，在案發前，該名男子一直駕駛車輛暗中尾隨前女友。當他看準時機後，便迅速上前靠近她，並兇殘地朝其胸口猛刺多刀。

男子行兇後，立刻動手破壞身上的電子腳鐐並展開逃亡，不過最終仍法網難逃，在鄰近的京畿道楊平郡落網。目前男子已被移送法辦，警方正就其確切的犯案動機及事發經過進行深入調查，隨後將評估是否向法院申請羈押。