Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韓電子腳鐐男駕車跟蹤　光天化日當街斬殺20多歲前女友

即時國際
更新時間：17:35 2026-03-14 HKT
發佈時間：17:35 2026-03-14 HKT

南韓京畿道今日（14日）上午發生街頭命案。一名需要全天候配戴電子腳鐐的40多歲男子，竟在光天化日之下駕車尾隨前女友，並當街持刀狂斬對方致死。男子犯案後隨即破壞電子腳鐐企圖逃亡，惟最終在短短1小時內遭警方火速拘捕歸案。

南韓傳媒《江原日報》報道，當地警方於今日上午約9時接獲民眾報案，指在南楊州市的街頭上，有一名20多歲的年輕女子遭人以利刃刺傷倒地。當大批警員與救護人員趕抵現場時，發現該名遇襲女子的心跳已經停止；她隨後被緊急送往附近醫院搶救，惟最終仍因傷重宣告不治。

警方隨即展開大規模追捕，並火速鎖定一名40多歲的涉案男子，成功在案發後約1小時內將其緝拿歸案。經初步調查發現，該名疑兇與遇害女子昔日為戀人關係。男方因故被當局要求必須時刻配戴電子腳鐐；而女方則正接受相關的保護措施，未料這些防範機制最終仍無法阻止悲劇發生。

南韓京畿道發生街頭命案。(iStock)
南韓京畿道發生街頭命案。(iStock)

剪斷腳鐐逃至楊平郡被捕

警方調查顯示，在案發前，該名男子一直駕駛車輛暗中尾隨前女友。當他看準時機後，便迅速上前靠近她，並兇殘地朝其胸口猛刺多刀。

男子行兇後，立刻動手破壞身上的電子腳鐐並展開逃亡，不過最終仍法網難逃，在鄰近的京畿道楊平郡落網。目前男子已被移送法辦，警方正就其確切的犯案動機及事發經過進行深入調查，隨後將評估是否向法院申請羈押。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮
兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
7小時前
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
2026-03-13 15:00 HKT
旺角小食店每晚大排長龍！港女好奇「真係咁好食？」 網民齊齊力推1物：係最好食，沒有之一！
旺角小食店每晚大排長龍！港女好奇「真係咁好食？」 網民齊齊力推1物：係最好食，沒有之一！
飲食
2026-03-13 17:32 HKT
搭飛機式享受 巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 搭飛機式享受 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
星島申訴王 | 港媽為癌末丈夫眾籌被揭全身名牌 媽媽群組呻後悔捐錢：個心有條刺
申訴熱話
23小時前
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
影視圈
23小時前
牛池灣村新龍城茶樓4月結業！羅家英都大推 67年寮屋鐵皮茶檔 告別玩雀歎茶+懷舊手工點心
牛池灣村新龍城茶樓4月結業！羅家英都大推 67年寮屋鐵皮茶檔 告別玩雀歎茶+懷舊手工點心
飲食
4小時前
港漂落地投200萬中環開店創業 寧棄投行百萬年薪 赴巴黎米芝蓮學藝圓夢 「若失敗就當交學費」
港漂落地投200萬中環開店創業 寧棄投行百萬年薪 赴巴黎米芝蓮學藝圓夢 「若失敗就當交學費」
商業創科
12小時前
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
影視圈
18小時前