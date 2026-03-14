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伊朗局勢｜普京向特朗普獻計圖停戰　倡接管伊朗濃縮鈾遭拒絕

即時國際
更新時間：11:55 2026-03-14 HKT
發佈時間：11:55 2026-03-14 HKT

美國與以色列針對伊朗的軍事行動持續。據外媒披露，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）本周初與美國總統特朗普（Donald Trump）通話時，曾提議由俄國出面接管伊朗的高濃度濃縮鈾，藉此為美伊雙方創造停戰協商的空間。然而，這項提議最終遭到特朗普拒絕。

美國新聞網站《Axios》報道，伊朗目前持有約450公斤、濃度達60%的濃縮鈾，這些核原料具備在短短數周內轉化為武器級原料的潛力，足以製造10多枚核彈。報道指，美國與以色列於2月28日對伊朗發動攻擊，其中一個最核心的戰略目標，正是要徹底解決伊朗持有的高濃度濃縮鈾問題。

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美國總統特朗普。（美聯社）
美國總統特朗普。（美聯社）

普京致電特朗普倡俄接收核原料

普京於本月10日致電特朗普時，提出數個旨在結束美伊戰爭的構想，當中最關鍵的就是提議將伊朗的濃縮鈾轉移至俄羅斯。分析指，俄國身為核武大國，且在2015年伊朗核協議框架下，曾有存放伊朗低濃度濃縮鈾的經驗，是全球少數具備技術能力接收這批敏感材料的國家。理論上，普京的方案可讓美以聯軍毋須派遣地面部隊，便能達到移除伊朗核原料的目標。

然而，美方拒絕這項提議。一名美國官員向《Axios》坦言，「這個方案並非首次被提出，我們之前也沒有接受。美國的堅定立場是，必須看到這些鈾處於絕對安全及受控的狀態」。事實上，俄國早在去年5月的美伊核談判期間，以及今次美以動武前幾周，都曾提出過類似建議，但均未獲接納。

俄羅斯總統普京。（美聯社）
俄羅斯總統普京。（美聯社）

另一方面，伊朗的態度亦是此方案難以落實的原因之一。在戰火爆發前的最後一輪談判中，伊朗便明確拒絕將濃縮鈾轉移到國外的構想。德黑蘭當局當時提出替代方案，主張在國際原子能機構（IAEA）的嚴密監督下，於其國內設施自行將該批濃縮鈾進行稀釋處理。

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