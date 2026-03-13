日本茨城高速列車猛撼私家車 車身變廢鐵司機當場喪命
更新時間：16:25 2026-03-13 HKT
日本茨城縣發生車禍。一列高速行駛的列車在駛經水戶市一個平交道時，猛烈撞向一輛私家車，強大的撞擊力導致私家車嚴重變形，涉事司機當場死亡。
綜合日本富士新聞網及多間日媒報道，這宗致命意外發生於當地時間今日（13日）上午。事發地點位於茨城縣水戶市的一處鐵道平交道。當時，一輛正在行駛的高速列車與一輛駛至平交道的私家車發生相撞。
由於列車行駛速度極快，撞擊力猛烈。現場曝光的畫面顯示，遭猛撞的私家車車身已經嚴重扭曲變形，幾乎被撞得「面目全非」，形同廢鐵。當局正調查意外原因。
