美底特律猶太教堂遇襲 貨車衝撞後爆槍戰 槍手據報身亡

即時國際
更新時間：02:10 2026-03-13 HKT
發佈時間：02:10 2026-03-13 HKT

美國聯合以色列與伊朗交戰之際，美國密歇根州底特律市郊一座猶太教堂發生嚴重暴力襲擊事件。周四（12日），一輛貨車衝撞位於西布隆菲爾德鎮（West Bloomfield Township）的以色列神廟（Temple Israel）猶太教堂，隨後現場爆發槍戰。美聯社引述消息報道，疑犯已證實死亡。目前未知事件是否與近日美以與伊的衝突有關。

貨車衝撞神廟屋頂冒煙 警衛現場交火

根據密歇根州當地電視台WDIV-TV報道，案發時一輛貨車猛烈撞向以色列神廟建築。奧克蘭縣警長米高．布查德（Mike Bouchard）證實，教堂的駐場警衛曾與至少一名武裝分子發生交火。

現場拍攝到的畫面顯示，教堂屋頂有濃煙冒出，數十輛警車已將建築物重重包圍。FBI及當地警方已介入調查，正全力搜捕涉案人士。

驚魂一刻：家長衝入幼兒中心接走子女

案發地點是以色列神廟，該處設有早期教育中心。槍聲響起後，約12名家長在獲得警方批准後，心急如焚地衝入大樓接走子女。西布隆菲爾德學區已立即實施封鎖。

底特律猶太聯合會（Jewish Federation of Detroit）隨即向該地區所有猶太組織發出緊急指示，要求立即啟動「封鎖協定」（Lockout Protocol），禁止任何人進出建築物，以防進一步襲擊。

州長譴責暴力 涉事神廟規模冠全美

密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）發表聲明，形容事件令人心碎。她強調：「密歇根州的猶太社區應該能夠在和平中生活及實踐他們的信仰。」

以色列神廟是全美規模最大的猶太教改革派神廟，擁有約1.2萬名成員。該機構除了提供宗教服務外，亦是當地重要的家庭及成年人教育中心，在國際猶太社區中具有高度影響力。

 

