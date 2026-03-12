伊朗局勢｜駐韓美軍漏夜運走6台薩德系統畫面曝光 疑為支援中東戰事

中東戰火連天，美軍防空資源疑似捉襟見肘。韓國傳媒近日公開一段令人震驚的監控片段，顯示駐韓美軍疑為支援中東戰事，本月初深夜採取秘密行動，將部署於慶尚北道星州基地的「薩德」（THAAD）高空防禦系統發射車悉數運走。韓國總統李在明對此表示無奈，坦言韓方雖曾反對，但現實中難以干預美軍的全球部署。

鄉間監控流出 6台發射車低調撤離

據韓國SBS News等多家媒體報道，一段攝於3月3日凌晨約零時35分的監控畫面曝光。地點位於星州郡昭城里村的一條僻靜鄉村公路，該處正緊鄰駐韓美軍的薩德基地。畫面顯示，一支由大型車輛組成的車隊在夜幕掩護下行駛，車頂雖覆蓋了遮擋布，但仍能清晰辨認出其獨特外型。

在長約10分鐘的片段中，共有6台大型車輛接連駛過。經軍事專家識別，這6部車輛全數為薩德系統的導彈發射車。由於星州基地原先僅部署一個作戰單元，即由6台發射車組成，這意味著該基地的遠程攔截能力已因這波調動而暫時「清零」。當地居民直言，過去雖曾有零星發射車因演習移動，但「全隊撤離」的情況極為罕見。

美全球調動抗伊 愛國者亦由印太抽調

《華盛頓郵報》於周二（10日）證實了美軍的調動意圖，指出美國國防部正急於補強中東防禦網，以應對來自伊朗的導彈威脅。除了抽調駐韓薩德系統外，美軍亦正從印太地區及全球其他防區，緊急調撥愛國者（Patriot）攔截導彈。

值得關注的是，目前韓美正進行聯合軍事演習，但這套核心防空系統卻被移離一線，反映出五角大樓認為中東的防空缺口更為迫切。

李在明嘆無力阻止 韓方反對意見落空

面對美軍「掏空」韓國防空網，韓國總統李在明在過去周二的國務會議上流露出沉重心情。他向內閣匯報時坦言，美軍是根據其全球戰略需要進行調動，儘管韓方曾表達強烈反對意見，認為此舉會影響韓國本土防務，但客觀現實是韓方的立場難以貫徹。

李在明指出：「駐韓美軍可能根據自身軍事需要將防空系統部署到海外，我們雖已表達反對，但目前確實無力提出更強硬的要求。」此番言論在韓國政壇引發熱議，輿論擔心隨著美軍將戰略重心移向中東，東亞地區的防禦空隙或將成為安全隱患。