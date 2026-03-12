中東局勢｜中東空域受阻  國泰悉尼往返倫敦驚現天價$22萬一張機票

中東戰火重創全球航空業，由於美以與伊朗的戰爭導致中東領空及樞紐機場大範圍關閉，急於往返歐洲和澳洲的旅客被迫繞道東南亞或香港。英媒報道，在機位供不應求下，國泰航空（Cathay Pacific）悉尼往返倫敦的商務艙機票，4月一度飆升至近4萬澳元（約22萬港元），價格之高甚至超越平日的頭等艙水平。

分析師：從未見過如此誇張票價

受美以對伊朗戰爭影響，中東多國領空全線或部分關閉長達10日，傳統依賴阿聯酋航空（Emirates）、卡塔爾航空（Qatar Airways）及阿提哈德航空（Etihad）經杜拜、多哈或阿布扎比轉機的英澳航線受到嚴重衝擊。儘管該三家航空公司已恢復有限度服務，但數以十萬計旅客的行程已被取消。

英媒《衞報》報道，大批急於成行的旅客轉向經香港、新加坡或馬來西亞轉機，而根據國泰網站顯示，4月中旬悉尼往返倫敦的商務艙機票，報價高達39,577澳元（約2.1萬英鎊或2萬港幣），遠高於商務艙平日約3,000至4,000英鎊（約3.1萬至4.2萬港幣）的正常價格。

天價機票或涉「混合艙」

航空分析師安德魯·查爾頓（Andrew Charlton）指，從未見過如此誇張的票價。據悉，這筆高達22萬港元的票價甚至可能涉及「混合艙」，即部分航段為頭等艙，而澳洲境內短途航段甚至可能只有經濟艙。相比之下，同期單純的頭等艙列牌價亦僅為28,146澳元（約14.5萬港幣），顯見需求之瘋狂。

報道引述國泰發言人回應指，目前的票價波動反映了短期內供求失衡，旅客目前優先選擇替代航線避開中東。國泰強調，雖然會繼續提供具競爭力的票價，但由於高峰時段載客量極高，部分艙位票價因而上升。

由於俄羅斯領空依然關閉，亞洲航空公司往返歐洲的航線變得更為複雜。部分從日本出發的航班甚至需向報道指，東北繞道阿拉斯加及北極。為應對急增的需求，國泰宣布將於3月加開往返倫敦及蘇黎世的客運航班。

分析師警告，雖然經中東轉機的航線價格目前依然最低，但存在極大的不確定性及風險。他建議選擇中東航線的旅客務必檢查旅遊保險條款，以免因戰事突然升級而滯留。