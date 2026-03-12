Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜特朗普稱戰事很快結束 美軍內部調查認定須為誤炸伊小學負責｜持續更新

更新時間：00:16 2026-03-12 HKT
發佈時間：00:16 2026-03-12 HKT

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢｜懸掛泰國國旗貨船途經霍爾木茲海峽 受炮火襲擊傳3人失蹤

 行動代號「史詩怒火」

3月12日最新消息：

00：13

伊拉克方面表示，在巴格達國際機場附近擊落了四架無人機，暫未收到人員傷亡或財產損失報告。

00：04

美媒報道，一項正在進行的美軍內部調查初步認定，美軍對伊朗南部城市米納布一所女子小學的導彈襲擊，是因「使用了美國國防情報局提供的『過時數據』」，導致學校被「誤標」爲軍事目標，所以造成這宗導致至少165名師生無辜慘死的誤擊。

3月11日最新消息：

22：30

美國總統特朗普當地時間週三接受「Axios」新聞網站電話採訪時表示，與伊朗的戰爭將「很快」結束，因為「實際上已經沒有什麼可以攻擊的目標了」。

22：20
國際能源署同意釋出4億桶石油，緩解美以對伊朗戰爭導致的油價飆升。
相關新關：油價急升︱國際能源署同意釋放四億桶戰略儲備石油

19：06

當地時間11日，泰國皇家海軍參謀長表示，海軍接到報道稱，當天，一艘懸掛泰國國旗，載有23名船員的貨船在途經霍爾木茲海峽時，船尾遭到炮火襲擊，導致船艙嚴重受損。據悉目前，船員已緊急撤離，同時向當地海事安全機構請求援助。目前襲擊者身份尚未確定。有消息指，目前有3名船員失蹤。

