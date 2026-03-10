Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

社媒禁令｜英國下議院議員否決16歲以下禁用 政府諮詢後或再闖關

即時國際
更新時間：21:03 2026-03-10 HKT
發佈時間：21:03 2026-03-10 HKT

英國議員投票否決了一項禁止16歲以下青少年使用社交媒體的議案。英國傳媒報道，禁令在未來仍有可能實施，但要待政府完成諮詢。禁令支持者指責部長們「猶豫不決、拖延時間」。

相關新聞：印尼禁16歲以下兒童使用社交媒體 月底陸續生效

英國國會目前正在審議審議旗艦教育法案《兒童福祉與學校法案》（the Children's Wellbeing and Schools Bill），保守黨嘗試以提出修正案的方式推動青少年社媒禁令。

相關提案獲上議院支持，但在周一晚間的下議院投票中，以307票對173票被否決。

印尼加入禁止16歲以下兒童使用社交媒體的行列。 路透社
政協委員建議禁止16歲以下使用社交媒體。
在澳洲去年12月成為全球第一個實施此類禁令的國家後，要求實施禁令的呼聲日益高漲。隨後，西班牙、印尼等多國先後推出類似禁令。

下議院投票後，自由民主黨在一份聲明中表示，政府的立場「不夠好」，並稱「家庭現在需要具體的保證」。

相關新聞：社媒禁令 | 法國下議院通過法案 擬禁15歲以下使用社交媒體

教育部長貝利（Olivia Bailey）則引述兒童慈善機構的擔憂，即全面禁止16歲以下青少年使用社交媒體，可能會將他們推向「監管較少的互聯網角落」，或讓他們「毫無準備」地面對如何駕馭網絡世界。

