伊朗局勢｜停戰髮夾彎？特朗普一日改口3次 時稱「快結束」時稱「未贏夠」

美伊戰火持續延燒，全球能源命脈霍爾木茲荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）幾近癱瘓，國際油價一度飆破每桶100美元大關。在全球市場動盪之際，美國總統特朗普（Donald Trump)對戰爭收場的說法卻在24小時內數度「髮夾彎」，一下稱戰事「差不多結束」，一下又說「還沒贏夠」，混亂訊號讓盟友與市場陷入極度不安。

短短數小時內改口

特朗普9日先是接受CBS News電話短訪，語氣輕鬆地表示，「我認為這場戰爭大致上已經差不多結束了（very complete）。」他強調自美軍上月發動攻擊以來，伊朗軍事目標已遭重創。

然而，不出幾小時，特朗普在出席共和黨議員募款活動時又改變說法，稱「我們在很多方面贏得勝利，但這還不夠（haven’t won enough）。」他更向支持者喊話，表示美方將比以往更堅定地爭取最終勝利。當現場記者追問戰事會否在本周結束，特朗普曖昧回應說：「不會，但快了，很快。」

國防部稱「戰爭才剛開始」

隨後，特朗普移師佛州召開正式記者會，試圖安撫焦慮的市場，卻再次拋出矛盾言論。他一方面宣稱美軍已摧毀超過5000個目標與50多艘艦艇，目標「幾乎完成」；另一方面卻又否認與國防部長「戰爭才剛開始」的說法有衝突，戲稱「我想你可以說兩者都是，這是建設一個新國家的開始。」

除了戰況解讀混亂，特朗普的外交政策也出現驚人轉向。他9日宣稱將放寬對某些國家的石油銷售制裁，甚至可能不再對俄羅斯石油施壓，理由是為了平息全球油價波動。他樂觀表示，「誰知道呢⋯⋯說不定最後根本不用制裁，世界會充滿和平。」

被指「憑直覺和心情」治國

對此，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）炮轟特朗普毫無頭緒，根本沒有願景，甚至連國家是否在打仗都搞不清楚，「他正憑直覺和心情，拿全球經濟和數百萬人的性命冒險」。

特朗普口頭宣稱戰事「很快結束」，但同一時間，他又強調美軍保留部分重要目標，「必要時會再發動打擊」。

倫敦國王學院安全研究副教授克里格（Andreas Krieg），美國最實際的選項仍是強制和解，而不是發動地面戰爭。「要是伊朗政權中的某些勢力，如與伊斯蘭革命衛隊有關聯的勢力，願意在導彈、核限制和區域行為上做出足夠的讓步，讓特朗普宣稱獲取成功，那華府仍可能對與他們達成協議持開放態度。」