遊日注意｜日本內閣通過引入JESTA 要求免簽旅客入境前網上申請旅遊授權

日本政府內閣會議周二（10日）通過《出入境管理法》修正案，決定創設電子入境認證制度JESTA，要求免簽證入境旅客在出發前完成網上審查手續，預計2028年度起生效。

JESTA類似美國的電子旅遊授權系統，對象是目前以觀光等目的、短期訪日的免簽證旅客，他們在出發前需要在網上提交個人資訊，包括申報職業及住宿地點等資料，並繳交申請費，通過審核後會獲發認證，否則無法登機及登船。

因轉機而臨時入境日本的部分外國人也將被納入JESTA審查對象。如果訪日遊客未獲得JESTA認證，日本政府將要求航空公司等企業拒絕其登機。

計劃入境日本的外國人在出發地機場等辦理登機手續時，航空公司等企業會與日本出入國管理廳共用外國人的姓名等資訊，並通知海外的機場，旅客是否有通過JESTA審查。通過審查的旅客則能報到，沒通過審查的旅客則無法搭機或登船。

這項《出入境管理法》修正案將送交國會審查，日本政府將爭取在本屆國會通過。日本計劃參考其他國家的收費水準訂定手續費。

出入國入管廳表示，目前在日本短期居留的旅客，約8成為免簽入境日本的外國人。而事前審查也是希望能有助簡化入境審查程序。

上調更新居留簽證費上限

另外，日本政府內閣會議通過的入管法修正案，也納入提高更新居留簽證費上限的內容。永久居留簽證（日文為永住許可）與其他居留資格的申請費用，上限將被分別提高到30萬日圓（1.5萬港元）與10萬日圓（約5萬港元）。

日本當局將透過政令在上述範圍內敲定實際金額，並配合之後的物價水準，改成機動性調整費用。

經濟陷困境或獲減免

目前，外國人於日本更新簽證之際，在實際窗口申辦的手續費為6000日圓（約295港元），這部分的費用預計在今年4月開始的2026年度調升。而經濟陷入困境外國人，則有可能獲得減免。

入管廳指出，截至2025年底，持有日本永久居留權、工作簽證、技能實習、留學等簽證的居留外國人約413萬人，創下新高。日本當局計劃把上述增加的收入，當作建置入境系統相關費用的財源。