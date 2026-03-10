Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Anthropic不滿遭列「供應鏈風險」黑名單　提告美國國防部

更新時間：12:10 2026-03-10 HKT
發佈時間：12:10 2026-03-10 HKT

美國五角大廈與知名人工智能（AI）新創公司Anthropic之間的軍事倫理衝突升級。針對五角大廈將其列入黑名單的決定，Anthropic（3月9日）正式向聯邦法院提起訴訟，要求法院撤銷這項「供應鏈風險」的認定，並指控相關措施嚴重危及公司數億美元的營收。

拒Claude用於戰場與政府交惡

總部位於舊金山的Anthropic向加州北區聯邦地方法院提交訴狀。公司在訴狀中批抨政府的這項行動是「前所未見而且違法」，又指對Anthropic造成了不可挽回的傷害。

Anthropic在訴狀中指出，受這項黑名單決定影響，公司與聯邦政府的合約已陸續遭到取消，甚至連帶影響到目前及未來與民間企業的合作，令短期內數億美元的營收陷入巨大危機。訴狀亦強調，政府的行動不僅造成直接經濟損失，更嚴重損害公司聲譽並侵犯了美國憲法第一修正案保障的言論自由。

Anthropic已請求聯邦法官撤銷其「供應鏈風險」企業的認定，並要求在案件審理期間暫緩執行相關黑名單措施。此外，該公司亦向華盛頓特區的美國聯邦上訴法院提出申請，要求對國防部的這項爭議性決定進行正式的司法審查。

據美國媒體報道，雙方的爭議焦點在於Anthropic旗下的AI模型Claude能否、以及應如何被應用於戰場及其他軍事用途。Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）早前明確表態，堅拒讓其AI技術用於致命自主武器或對美國公民進行大規模監控。然而，五角大廈對此極度不滿，強調私人企業不能限制軍方在「合法目的」下運用科技，認為這些安全限制過於極端 。

在談判破裂後，國防部於上週正式將Anthropic列為「供應鏈風險」企業。這是一項極為罕見且嚴厲的制裁措施，過去通常只會針對與外國敵對勢力有關聯的企業。這項決定形同將Anthropic列入黑名單，強制要求所有國防供應商與承包商必須證明，在與五角大廈合作的項目中完全沒有使用Claude模型。

