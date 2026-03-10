伊朗局勢︱傳伊擬徵美盟友船隻「安全費」 操控油價逼特朗普認輸

波斯灣局勢持續緊張，一名熟知伊朗領導層戰略的消息人士向美國有線電視新聞網（CNN）透露，德黑蘭政府正計劃對所有航經波斯灣的美國盟國油輪及商業船舶，徵收「安全費」（security duties）。

該名消息人士指出，儘管美國總統特朗普一再對外堅稱霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）仍然保持開放，但事實上這條重要航道實質上已經處於封鎖狀態。

相關新聞：伊朗局勢｜特朗普稱伊朗談判期間曾表明續推核計劃 批評攻擊鄰國「愚蠢」

德黑蘭政府正計劃對所有航經波斯灣的美國盟國油輪及商業船舶，徵收「安全費」。(法新社)

德黑蘭政府正計劃對所有航經波斯灣的美國盟國油輪及商業船舶，徵收「安全費」。(法新社)

聲稱握全球油價控制權

該名消息人士又表示，「全球油價的控制權目前正掌握在我們手中」，美國將不得不經歷漫長的等待，看著伊朗採取行動來左右全球能源價格。他指出，目前的能源價格已變得極不穩定，而伊朗將會繼續這場戰鬥，「直到特朗普宣布失敗為止」。

霍爾木茲海峽是波斯灣通往外界的唯一出海口，連接波斯灣與阿拉伯海。這條海峽的入口與出口寬度約為50公里，最狹窄處更只有33公里。作為世界上最重要的航運路線之一，全球約有20%的石油與天然氣運輸都必須仰賴這條咽喉要道。