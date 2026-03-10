加拿大政府允許繼續營運 TikTok承諾加強保護用戶資料

加拿大政府宣布，在完成國家安全審查後，將允許TikTok繼續在加拿大營運，並允許TikTok在當地投資，認為今次決定將保障加拿大的就業機會，確保TikTok加拿大分公司維持在當地的實體營運，並承諾對其文化產業進行投資。

TikTok在加拿大坐擁每月1400萬用戶，但加國工業部在2024年11月以國家安全風險為由，下令解散TikTok的業務，要求關閉TikTok科技加拿大分公司（TikTok Technology Canada）在多倫多與溫哥華的辦公室。

TikTok在加拿大坐擁每月1400萬用戶。路透社

TikTok承諾將加強對加拿大用戶的個人資料保護。美聯社

不過，加拿大聯邦法院在今年1月推翻政府的禁令，允許TikTok繼續營運，並下令工業部重新審批。

承諾增強私隱技術

而TikTok已和加拿大政府達成協議，承諾將加強對加拿大用戶的個人資料保護，包括採用新的安全網及增強私隱技術，以控制對加拿大用戶資料的存取，以及降低未經授權或禁止登入的風險。同時，加拿大政府將任命一名獨立的第三方監督員來審計及持續驗證資料存取控制。

去年9月，TikTok同意改善其防止兒童登入加拿大網站與應用程式的措施，事緣當時有調查發現其封鎖兒童及保護個人資訊的努力不足。

TikTok由中國企業字節跳動擁有，多個西方國家指控TikTok讓中國得以蒐集數據並監控用戶。

加拿大於2023年禁止在所有政府設備上使用TikTok，但表示民眾可自由決定是否使用平台。