南韓時隔近30年再推限價令　孟加拉全線大學停課省電

國際油價昨日突破每桶100美元後，南韓政府宣布將於本周實施燃料價格上限機制，為近30年來首次，以穩定國內油價。孟加拉則下令全部大學自今天起停課，以節省電力。

南韓總統李在明昨日主持緊急經濟檢查會議，會後總統府政策室室長金容范宣布，政府決定本周內對石油產品實施價格上限機制，基本上每兩周調整價格上限，首個上限價格將低於目前市價。政府還會積極監管煉油公司哄抬價格等行為。這是1997年南韓實行油價自由化措施以來，南韓首次實施限制油價上限制度。金容范說，目前南韓石油儲備1.9億桶，可保障供應208天。

總統李在明昨日說，中東地區危機加劇對全球貿易及高度依賴中東能源的韓國經濟構成相當大的負擔，韓國希望與戰略合作國家加強協作，迅速尋找不經由霍爾木茲海峽的替代能源供應路線。

南韓首爾的加油站出現車龍。（路透社）

尋找替代能源供應路線

其他亞洲國家也紛紛採取措施應對中東戰爭對經濟的衝擊。越南政府計劃取消進口燃料關稅，並維持該措施到4月底為止。印尼財政部昨日表示，當局將提高燃料補貼預算的額度。孟加拉則下令全國大學自今天起停課，提前進入開齋節假期，這是政府節約電力與燃料的其中一項緊急措施。官員表示，大學校園的宿舍、教室、實驗室、空調都需消耗大量電力。