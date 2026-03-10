Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢 | 美俄總統通電話商伊朗局勢 普京籲特朗普循政治及外交途徑解決

即時國際
更新時間：08:36 2026-03-10 HKT
發佈時間：08:36 2026-03-10 HKT

俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，總統普京周一（9日）應約與美國總統特朗普通電話，重點討論伊朗局勢、俄烏戰事等國際問題。普京針對美國和以色列向伊朗發動戰爭，呼籲盡快透過政治及外交途徑來解決。

這是美國和以色列2月28日聯手對伊朗發起大規模軍事行動以來，美俄總統首次電話交談，通話持續約一小時，且是華府方面主動提出，克宮形容通話「坦率且具有建設性」。

相關新聞：
伊朗局勢｜特朗普稱對伊朗戰事「幾乎完成」 美軍進度遠超預期

這是美國和以色列2月28日聯手對伊朗發起大規模軍事行動以來，美俄總統首次電話交談。美聯社
這是美國和以色列2月28日聯手對伊朗發起大規模軍事行動以來，美俄總統首次電話交談。美聯社
克宮指今次是美方主動提出讓特朗普與普京通電話。美聯社
克宮指今次是美方主動提出讓特朗普與普京通電話。美聯社
普京籲特朗普循政治及外交途徑解決伊朗問題。美聯社
普京籲特朗普循政治及外交途徑解決伊朗問題。美聯社

克宮：通話坦率有建設性

伊朗一直是俄羅斯的重要盟友。普京上周五（6日）與伊朗總統佩澤希齊揚通電話時表示，俄方對於今次衝突的原則立場是必須立即停止軍事行動，放棄以武力方式解決伊朗及中東地區問題，盡快回歸政治和外交解決的軌道。

烏沙科夫指，就通過政治外交途徑盡快解決「在伊朗的衝突」，普京向特朗普「表達了若干想法」，包括考慮進行有波斯灣多國領導人、伊朗總統佩澤希齊揚及其他國家領導人參與的溝通。

特朗普：普京希望提供幫助

特朗普證實，與普京談到中東議題，普京「希望能提供幫助」。他告訴普京，如果能協助讓烏克蘭戰爭結束，那才是真正的幫忙。

在俄烏戰事問題上，烏沙科夫說，特朗普再次表示希望俄烏衝突盡早進入停火階段，以達成烏克蘭問題長期解決方案。而普京則正面評價特朗普在烏克蘭衝突中所作出的調解努力。

特朗普說，俄烏衝突似乎永遠沒有結束的一天。普京與烏克蘭總統澤連斯基之間存有巨大敵意，兩人似乎無法達成一致立場。

另外，美俄領導人還在全球原油市場視角下討論了委內瑞拉問題。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
17小時前
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
23小時前
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
22小時前
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
青衣屋邨酒樓黯然結業！街坊：最後一晚都係得3、4枱客 區議員透露舖位去向...
青衣屋邨酒樓黯然結業！街坊：最後一晚都係得3、4枱客 區議員透露舖位去向...
飲食
17小時前
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
影視圈
9小時前
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
14小時前
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
生活百科
20小時前
緋聞舊愛鍾培生將成人夫 袁嘉敏盡騷「核彈級上圍」迫爆比堅尼 細碼褲仔僅僅遮住神秘地帶
緋聞舊愛鍾培生將成人夫 袁嘉敏盡騷「核彈級上圍」迫爆比堅尼 細碼褲仔僅僅遮住神秘地帶
影視圈
14小時前
伊朗局勢｜特朗普稱未經美方批准伊朗領袖「不會長久」 會適時決定結束軍事行動
01:02
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
即時國際
2小時前