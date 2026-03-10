伊朗局勢 | 美俄總統通電話商伊朗局勢 普京籲特朗普循政治及外交途徑解決

俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，總統普京周一（9日）應約與美國總統特朗普通電話，重點討論伊朗局勢、俄烏戰事等國際問題。普京針對美國和以色列向伊朗發動戰爭，呼籲盡快透過政治及外交途徑來解決。

這是美國和以色列2月28日聯手對伊朗發起大規模軍事行動以來，美俄總統首次電話交談，通話持續約一小時，且是華府方面主動提出，克宮形容通話「坦率且具有建設性」。

這是美國和以色列2月28日聯手對伊朗發起大規模軍事行動以來，美俄總統首次電話交談。美聯社

克宮指今次是美方主動提出讓特朗普與普京通電話。美聯社

普京籲特朗普循政治及外交途徑解決伊朗問題。美聯社

克宮：通話坦率有建設性

伊朗一直是俄羅斯的重要盟友。普京上周五（6日）與伊朗總統佩澤希齊揚通電話時表示，俄方對於今次衝突的原則立場是必須立即停止軍事行動，放棄以武力方式解決伊朗及中東地區問題，盡快回歸政治和外交解決的軌道。

烏沙科夫指，就通過政治外交途徑盡快解決「在伊朗的衝突」，普京向特朗普「表達了若干想法」，包括考慮進行有波斯灣多國領導人、伊朗總統佩澤希齊揚及其他國家領導人參與的溝通。

特朗普：普京希望提供幫助

特朗普證實，與普京談到中東議題，普京「希望能提供幫助」。他告訴普京，如果能協助讓烏克蘭戰爭結束，那才是真正的幫忙。

在俄烏戰事問題上，烏沙科夫說，特朗普再次表示希望俄烏衝突盡早進入停火階段，以達成烏克蘭問題長期解決方案。而普京則正面評價特朗普在烏克蘭衝突中所作出的調解努力。

特朗普說，俄烏衝突似乎永遠沒有結束的一天。普京與烏克蘭總統澤連斯基之間存有巨大敵意，兩人似乎無法達成一致立場。

另外，美俄領導人還在全球原油市場視角下討論了委內瑞拉問題。