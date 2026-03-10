Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜特朗普稱伊朗談判期間曾表明續推核計劃　批評攻擊鄰國「愚蠢」

即時國際
更新時間：07:01 2026-03-10 HKT
發佈時間：07:01 2026-03-10 HKT

美國總統特朗普周一表示，美國與伊朗早前透過阿曼斡旋進行有限外交談判，但德黑蘭在會談中仍表達發展核武的意願，最終令外交解決方案未能達成。

若去年沒攻擊伊朗或已擁有核武

特朗普在佛羅里達州多拉爾向記者表示，美國特使威特科夫及其女婿庫什納曾與伊朗官員進行三輪談判，但未能取得突破。他稱，美方多次給予伊朗機會放棄核計劃，但對方仍表示希望繼續發展相關能力。特朗普說：「他們告訴威特科夫……基本上就是說，我們想繼續建造。」

特朗普形容伊朗的立場「簡單來說就是，他們想繼續發展核武器」。他又聲稱，如果美國去年夏天沒有攻擊伊朗核設施，伊朗早已擁有核武，甚至可能已經使用。

特朗普表示，美軍在對伊朗的軍事行動中已取得「重大進展」，甚至形容軍事目標「幾乎已完成」。他指，美軍正朝完成軍事目標取得「重大進展」。他說：「我們正朝完成軍事目標取得重大進展，有些人甚至會說目標幾乎已經完成。我們已非常徹底地摧毀了伊朗所有軍事力量。」

批伊朗攻擊鄰國「愚蠢」

特朗普同時批評伊朗在美國與以色列對其發動打擊後，向區內多個國家發射導彈及無人機反擊，形容此舉「非常愚蠢」。特朗普表示，這些國家原本大多保持中立，但在遭受攻擊後開始支持美國陣營並對伊朗發動反擊。

對於戰事令國際油價急升，特朗普表示，長遠而言衝突反而可能令油價下降。他在記者會上稱：「霍爾木茲海峽將保持安全，我們會一次過結束這些威脅，結果將是油氣價格下降。」他指能源供應緊張「對其他國家的影響遠大於美國」，並表示美國本身擁有大量石油資源。

警告伊朗勿攻擊霍爾木茲海峽油輪

特朗普同時警告伊朗，若試圖攻擊經霍爾木茲海峽航行的油輪，將付出「難以計算的代價」。該海峽是全球最重要的能源運輸通道之一。

特朗普稱，如果美國與以色列沒有先發制人攻擊伊朗，德黑蘭正準備「接管整個中東」。他聲稱，伊朗大部分導彈及武器已被摧毀，而這些武器原本是瞄準中東其他國家。特朗普又指伊朗曾試圖摧毀以色列，但美國「及時阻止了這一切」。

美方或暫時放寬部分石油制裁

特朗普表示政府將暫時豁免部分與石油相關的制裁，以降低能源價格。他未透露具體涉及哪些國家，只表示美國目前對一些國家實施制裁，「在局勢穩定前會暫時取消」。

