伊朗局勢｜馬克龍擬派護航船重開霍爾木茲海峽 伊朗警告戰火未停難恢復安全

法國總統馬克龍表示，法國及盟友正準備在美國與以色列對伊朗戰事最激烈階段結束後，展開一項「純防禦性」護航任務，護送商船通過霍爾木茲海峽，逐步重開這條關鍵能源航道。

為貨櫃船及油輪提供護航

馬克龍周一在塞浦路斯表示，這項「護航任務」將由歐洲及非歐洲國家共同準備，目的是在衝突最激烈階段結束後，盡快為貨櫃船及油輪提供護航，讓霍爾木茲海峽逐步恢復航運。

馬克龍又表示，法國將向東地中海及中東地區部署共8艘軍艦、2艘直升機母艦，以及核動力航空母艦「戴高樂號」，形容相關部署「前所未有」，強調法國的目標是維持嚴格的防禦姿態，並協助為地區局勢降溫，同時保障航行自由與海上安全。

不過伊朗回應稱，在戰火持續下，該海域安全難以恢復。伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼9日在社交媒體表示，只要美國和以色列仍對伊朗發動軍事打擊，霍爾木茲海峽的安全便難以實現。他指出，在美國和以色列「點燃的戰火」中，該海峽「任何安全都不太可能實現」，尤其是在某些國家仍助長戰事升級的情況下。

伊朗伊斯蘭革命衛隊高級軍官亦早前表示，伊朗「並未關閉」霍爾木茲海峽，但任何屬於美國或以色列的船隻都將成為伊方打擊目標。

霍爾木茲海峽位於波斯灣出口，承載全球約兩成石油供應。隨著戰事升級，該海域航運幾乎停頓，國際油價亦大幅飆升。

隨著局勢惡化，多個歐洲國家已向塞浦路斯部署軍事力量，包括法國、英國及希臘。上周馬克龍已下令派遣法國護衛艦「朗格多克號」前往塞浦路斯附近海域，加強反無人機及反導彈防禦。