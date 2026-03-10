Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜馬克龍擬派護航船重開霍爾木茲海峽 伊朗警告戰火未停難恢復安全

即時國際
更新時間：03:48 2026-03-10 HKT
發佈時間：03:48 2026-03-10 HKT

法國總統馬克龍表示，法國及盟友正準備在美國與以色列對伊朗戰事最激烈階段結束後，展開一項「純防禦性」護航任務，護送商船通過霍爾木茲海峽，逐步重開這條關鍵能源航道。

為貨櫃船及油輪提供護航

馬克龍周一在塞浦路斯表示，這項「護航任務」將由歐洲及非歐洲國家共同準備，目的是在衝突最激烈階段結束後，盡快為貨櫃船及油輪提供護航，讓霍爾木茲海峽逐步恢復航運。

馬克龍又表示，法國將向東地中海及中東地區部署共8艘軍艦、2艘直升機母艦，以及核動力航空母艦「戴高樂號」，形容相關部署「前所未有」，強調法國的目標是維持嚴格的防禦姿態，並協助為地區局勢降溫，同時保障航行自由與海上安全。

相關新聞：近10船霍爾木茲海峽遇襲釀7死 馬克龍籲伊朗總統保障航行自由

不過伊朗回應稱，在戰火持續下，該海域安全難以恢復。伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼9日在社交媒體表示，只要美國和以色列仍對伊朗發動軍事打擊，霍爾木茲海峽的安全便難以實現。他指出，在美國和以色列「點燃的戰火」中，該海峽「任何安全都不太可能實現」，尤其是在某些國家仍助長戰事升級的情況下。

伊朗伊斯蘭革命衛隊高級軍官亦早前表示，伊朗「並未關閉」霍爾木茲海峽，但任何屬於美國或以色列的船隻都將成為伊方打擊目標。

霍爾木茲海峽位於波斯灣出口，承載全球約兩成石油供應。隨著戰事升級，該海域航運幾乎停頓，國際油價亦大幅飆升。

隨著局勢惡化，多個歐洲國家已向塞浦路斯部署軍事力量，包括法國、英國及希臘。上周馬克龍已下令派遣法國護衛艦「朗格多克號」前往塞浦路斯附近海域，加強反無人機及反導彈防禦。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
18小時前
青衣屋邨酒樓黯然結業！街坊：最後一晚都係得3、4枱客 區議員透露舖位去向...
青衣屋邨酒樓黯然結業！街坊：最後一晚都係得3、4枱客 區議員透露舖位去向...
飲食
12小時前
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
13小時前
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
10小時前
緋聞舊愛鍾培生將成人夫 袁嘉敏盡騷「核彈級上圍」迫爆比堅尼 細碼褲仔僅僅遮住神秘地帶
緋聞舊愛鍾培生將成人夫 袁嘉敏盡騷「核彈級上圍」迫爆比堅尼 細碼褲仔僅僅遮住神秘地帶
影視圈
10小時前
德黑蘭油庫被炸中，全城下「石油雨」瀰漫燒焦味。 X@amitkarn99
00:44
伊朗局勢｜以色列首轟油庫 德黑蘭下「石油雨」全城瀰漫燒焦味
即時國際
6小時前
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
生活百科
15小時前
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
19小時前
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
影視圈
5小時前
再有街坊酒樓結業！藍田豪宴逾十年光景告終 網民慨嘆「年輕人不飲茶」
再有街坊酒樓結業！藍田豪宴逾十年光景告終 網民慨嘆「年輕人不飲茶」
飲食
12小時前