伊朗局勢｜伊朗導彈闖入土耳其領空　北約一周內第二次攔截

土耳其周一（9日）表示，北約（NATO）防空系統成功擊落一枚闖入土耳其領空的伊朗彈道導彈，這是北約7日內第二次攔截來自伊朗的導彈。當局警告，任何威脅其領土和領空的行動都將受到果斷回應。

上周導彈在飛往土耳其途中，即土耳其境外被攔截。此次被擊落的導彈則已進入土耳其領空，殘骸墜落在加濟安泰普（Gaziantep）一片空曠地帶。事件未造成人員傷亡。

杜拜攔截伊朗導彈與無人機 總統：阿聯酋並非易受攻擊目標。路透社

殘骸落點位於兩個重要軍事設施之間，西面有美軍空軍基，東面有北約雷達基地，均為北約和美國的重要防禦設施。土耳其國防部表示：「我們再次強調，對任何針對我國領土和領空的威脅，將毫不猶豫採取一切必要措施。」當局亦呼籲各方重視土耳其此前發出的警告。

北約確認攔截行動

北約發言人證實，聯盟防空系統成功攔截一枚飛向土耳其的導彈，並重申北約已準備好保衛盟國安全。

土耳其擁有北約第二大軍隊，但目前仍未建立完整的本土防空系統。近一周兩次攔截行動均依賴部署在東地中海的北約防空系統。

土耳其政府暫未表示會在北約框架內採取進一步正式行動。此前安卡拉曾表示無意啟動北約《第四條款》，該條款允許盟國在成員國受到威脅時進行磋商，並可能進一步觸發 《第五條款》集體防禦機制。

美國人員撤離南部領事館

美國駐土耳其大使館宣布，已要求南部阿達納（Adana）領事館的非緊急政府人員及其家屬撤離，並強烈建議美國公民離開土耳其東南部地區。

在美國與以色列對伊朗發動空襲後，伊朗向多個目標發射導彈及無人機，令中東局勢持續升溫。土耳其曾嘗試斡旋美伊談判，但衝突已持續約10天。德黑蘭否認針對土耳其。