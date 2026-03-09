Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油價狂飆︱南韓本周實施價格限制 自1997年亞洲金融風暴以來首次

即時國際
更新時間：19:00 2026-03-09 HKT
發佈時間：19:00 2026-03-09 HKT

伊朗為報復以色列及美國的轟炸，對中東各國展開的無差別襲擊，引發全球能源市場劇烈震盪。國際油價衝破每桶100美元大關，創下2022年以來的新高。南韓政府今日（9日）宣布將採取罕見干預措施，對國內油價實施限制，是自1997年亞洲金融風暴以來，南韓政府首次對石油產品進行限價。

《美聯社》報道，南韓青瓦台秘書室政策室長金容範今日召開緊急記者會，宣布將於本周內實施油價限制措施，旨在穩定因中東戰火而急劇飆升的國內燃油成本。他強調，此舉也是為了防止國內的煉油廠和加油站，趁機進行不正常的價格操控。

金容範同時表示，南韓擁有充足的戰略石油儲備，足以供應全國數個月使用，存量遠超國際能源總署（IEA）的建議標準，有能力應對外部衝擊。

