Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI硬件主管辭職 不滿與五角大樓協議未防用於戰爭

即時國際
更新時間：08:49 2026-03-09 HKT
發佈時間：08:49 2026-03-09 HKT

美國人工智能公司OpenAI的硬件(包括機械人)部門主管卡利諾夫斯基上周六宣布辭職，原因是不滿公司與美國戰爭部(國防部)達成的協議，擔心協議未設置明確的防護措施，令OpenAI的AI技術可能用於戰爭。

卡利諾夫斯基（Caitlin Kalinowski）X平台發文說，OpenAI在同意將其AI模型部署到五角大樓的機密雲端網路前，並未花足夠時間進行評估。她說：「AI在國家安全中扮演重要角色，但在缺乏司法監督的情況下監控美國公民，以及在未經人類授權下賦予武器致命的自主權，都是應該更謹慎討論的界線。」

未設置明確防護措施

她說，儘管她對OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）及其團隊抱有「深切敬意」，但公司宣布與五角大樓的協議時，「並未設置明確的防護措施」。她在隨後的X帖文中寫道：「這首先是一個治理問題。事關重大，不該為了簽約或對外發布公告而匆促行事。」

開發聊天機械人ChatGPT的OpenAI在協議達成後翌日表示，該協議包含額外的防護措施以保障其技術應用。OpenAI周六重申，其「紅線」規定禁止將技術用於國內監控或自主武器。OpenAI在給路透社的聲明中表示：「我們理解大眾對這些議題持有強烈看法，我們將持續與全球各地的員工、政府、公民社會及社群進行討論。」

另一間AI新創大廠Anthropic近來才因堅持在與五角大樓的協議中加入防護條款，而引發特朗普政府的憤怒。Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）說，五角大樓和情報機構已在國防領域部署Anthropic的AI模型，但該公司對其技術用於大規模監控美國公民和全自動武器方面設下倫理界線。他說，「將這些系統用於國內大規模監控，與民主價值背道而馳」。五角大樓其後已將Anthropic列入「供應鏈風險」黑名單，禁止與美軍合作的承包商、供應商與該公司有業務往來，且聯邦機構不得使用該公司的技術。

另一AI新創大廠Anthropic近來才因堅持在與五角大樓的協議中加入防護條款，而引發特朗普政府的憤怒。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者。中新社
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
即時中國
15小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
2026-03-08 07:30 HKT
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
17小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
2026-03-08 06:00 HKT
《中年好聲音2》選手北上搵食 模仿蔡淇俊帶貨失敗 淪落到食蟲增點擊：蜈蚣腳鉤損嘴唇
《中年好聲音2》選手北上搵食 模仿蔡淇俊帶貨失敗 淪落到食蟲增點擊：蜈蚣腳鉤損嘴唇
影視圈
11小時前
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
投資理財
20小時前
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
專家會議選出哈梅內伊之子穆傑塔巴接任最高領袖。路透社
伊朗局勢｜專家會議選出哈梅內伊之子穆傑塔巴接任最高領袖
即時國際
4小時前
特朗普：除非伊朗無條件投降，否則不會達成任何協議。
01:55
伊朗局勢｜特朗普稱未經美方批准伊朗領袖「不會長久」 會適時決定結束軍事行動｜持續更新
即時國際
3小時前