《美國之音》「代理署長」任命不合規 法官裁定裁員令無效

美國公營國際廣播機構《美國之音》（VOA）去年遭特朗普政府凍結資助，導致上千名記者及支援職務員工失業。美國一位聯邦法官裁定，由於特朗普總統提名的美國國際媒體署代理署長萊克（Kari Lake）有資格不符的問題，她在2025年下令縮減美國之音員工與業務等相關決策一律無效。

這一裁決相當重要，是美國之音案件第3度被法院認定「命令違法」。

相關新聞：美國之音關閉︱美國法官駁回特朗普決定 「行政部門無權單方面終止或撤資」

法官在裁決書中寫道，萊克「不具備合法擔任代理署長的資格」，原因是前任USAGM罨日長班納特（Amanda Bennett）於2025年1月辭職，當時萊克既不是該機構的員工，也沒有獲得參議院確認擔任聯邦職務，從法理層面、人事層面，都不符合擔任代理首長的條件。

根據文件，萊克直到2025年3月才完成程序，正式加入USAGM，當時她的職位只是「高級顧問」。儘管如此，她在之後數月卻以代理署長的身分行使最高權力。USAGM甚至在2025年11月21日發布的一份新聞稿中稱她為「副署長」。法官因此裁定，萊克在2025年7月31日至11月19日以代理署長採取的所有命令，在法律上均屬無效。

相關新聞：中國觀察：美國之音「執笠」 有人歡喜有人愁

根據此前消息，美國之音及其母公司美國全球媒體署（USAGM）裁減了約1,400個職位，員工人數減少了85%。這導致美國之音僅剩下約200名員工。

在特朗普政府削減USAGM預算與業務的政策下，美國之音的全球廣播規模已大幅縮減。該機構過去曾以49種語言向全球100多個國家播送節目，觸及約4.2億人，但在改革計畫推動後，目前語言服務被大幅縮減至僅剩4種。