伊朗局勢｜伊朗官員稱正尋找新的美國目標　外長指若美升級衝突將回應

美國CNN 引述一名伊朗高級官員表示，伊朗正尋找新的美國資產作為打擊目標，以回應美國總統特朗普早前警告稱，伊朗將在周六遭到非常猛烈的打擊。

該名不願透露姓名的官員指出，在特朗普表示美國正考慮把伊朗境內更多目標列為可能面臨「徹底摧毀和確定死亡」的打擊對象後，美方此舉顯然「威脅要把戰爭擴大到伊朗人民身上，並直接殺害他們」。

官員表示，伊朗將嚴肅審視那些尚未被納入伊朗武裝部隊目標庫的與美國有關的地區、部隊及附屬機構；若美方採取「不明智的行動」，伊朗將對其採取相應措施。不過，該名官員未有透露更多細節，也未說明針對新增目標的行動何時可能展開。

伊朗外交部長阿拉格奇警告，若美國進一步將衝突升級，伊朗已準備好作出回應。路透社

另一方面，伊朗外交部長阿拉格奇周六警告，若美國進一步將衝突升級，伊朗已準備好作出回應。阿拉格奇在社交平台 X 發表聲明表示：「如果特朗普總統尋求升級衝突，那正是我們強大的武裝部隊早已準備好的局面，也是他將得到的結果。」他又強調，任何導致伊朗自衛行動升級的責任，將完全由美國政府承擔。

阿拉格奇早前接受 NBC News 訪問時亦表示，伊朗軍隊正「等待」美國對伊朗發動地面入侵，並稱伊朗有信心能夠應對，「這對他們而言將是一場巨大的災難」。