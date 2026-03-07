日本蛇蠍女為捧舞男做「紅牌」 殺二手店店長盜近7500萬日圓

2023年，32歲內田明日香在名古屋一公寓殺害當時42歲貴金屬收購店店長阿部光一，事後將屍體藏在衣櫃內。當地法院昨日（6日）判兇手終身監禁。



日本傳媒報道，來自名古屋市北區的失業女子內田明日香被控搶劫殺人罪和棄屍罪，她被指從阿部光一的住所和店舖，盜竊約80萬日元現金和價值7400萬日元的約1400件貴金屬，並將屍體藏在壁櫥裡。

兇手內田明日香被判囚終身。facebook

死者阿部光一。facebook

法院指，內田明日香犯案，為了金錢去牛郎店花費，讓她喜歡的牛郎成為銷售冠軍。犯下的極其自私的行為。



惟辯方強調案件不構成搶劫和謀殺：「該男子要求內田勒死他，而內田並未參與該男子的死亡。他也沒有偷竊任何金錢或貴重物品的意圖。」



最終，法院認為被告沒有悔意，判處無期徒刑。

