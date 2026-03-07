日本蛇蠍女為捧舞男做「紅牌」 殺二手店店長盜近7500萬日圓
更新時間：16:05 2026-03-07 HKT
發佈時間：16:05 2026-03-07 HKT
發佈時間：16:05 2026-03-07 HKT
2023年，32歲內田明日香在名古屋一公寓殺害當時42歲貴金屬收購店店長阿部光一，事後將屍體藏在衣櫃內。當地法院昨日（6日）判兇手終身監禁。
日本傳媒報道，來自名古屋市北區的失業女子內田明日香被控搶劫殺人罪和棄屍罪，她被指從阿部光一的住所和店舖，盜竊約80萬日元現金和價值7400萬日元的約1400件貴金屬，並將屍體藏在壁櫥裡。
法院指，內田明日香犯案，為了金錢去牛郎店花費，讓她喜歡的牛郎成為銷售冠軍。犯下的極其自私的行為。
惟辯方強調案件不構成搶劫和謀殺：「該男子要求內田勒死他，而內田並未參與該男子的死亡。他也沒有偷竊任何金錢或貴重物品的意圖。」
最終，法院認為被告沒有悔意，判處無期徒刑。
最Hit
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
6小時前
灣仔銀杏館結業！專聘長者就業社企 有歌手駐場 網民不捨求開新分店
2026-03-06 12:26 HKT
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
2026-03-05 11:15 HKT
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
2026-03-05 14:59 HKT