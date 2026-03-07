伊朗局勢｜伊朗小學遇襲釀165死 母親舉書包課本哭訴照令人鼻酸

伊朗南部米納布（Minab）一所女子小學日前遭美國及以色列空襲炸毀，造成至少165名師生喪生。近日一段葬禮影片在網路流傳，畫面中一名母親悲痛欲絕，左手拿著孩子的照片和課本，右手舉著孩子的書包，胸前還掛著一件小小的上衣，情景令人鼻酸。

母親哭訴悲痛畫面 中國製書包成焦點

根據伊朗官方通報，位於米納布的沙賈雷·塔耶貝女子小學（Shajareh Tayyebeh Girls' School）於2月28日遭到空襲直接命中。當時正值上課時間，校內約有170名女童。爆炸導致學校主體建築嚴重坍塌，混凝土屋頂直接砸落在教室內。

救援工作持續數日，現場畫面顯示廢墟中散落著染血的課本和書包。由於遇難人數眾多，當地醫院太平間無法容納，部分兒童遺體不得不暫存於冷藏車中。最終死亡人數鎖定在165人，年齡大多介於7至12歲之間。另有至少95人受傷。

3月3日，數千名民眾聚集在米納布市中心廣場，參加為這些孩子舉行的集體葬禮。人們手中舉著照片，上面是一張張稚嫩的笑臉。覆蓋著伊朗國旗的小型棺木從卡車上傳遞過人群，送往墓地。

在伊朗媒體曝光的一段葬禮影片中，一名母親左手拿著女兒的照片和課本，右手高舉著孩子的藍色書包，胸前還掛著一件小小的上衣，她在痛哭，也在控訴。她的女兒是這次空襲中喪生的學生之一。

眼尖網友發現，這個藍色書包上印有「SHENG TAI」拼音標誌。在中國購物網站上很容易找到同款書包，售價約38.9元人民幣，商品頁面寫著「繽紛童年，活力滿滿」的宣傳語。這段影片在網絡上廣泛流傳，令無數網民感到心酸。

路透社：美軍可能須對轟炸事件負責

美軍這次空襲校園引起國際關注，《路透社》引述兩名美國官員報道，美軍調查人員坦言，美軍很可能應對這所學校被轟炸負責，但強調尚未達成最終結論或完成調查。官員表示，不排除未來可能出現新證據，證明美國無責或指向其他責任方。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）3月5日在記者會上承認：「我們正在調查此事。」他強調美軍「從不以民用目標為攻擊對象」。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）3日向記者表示，美國不會蓄意攻擊學校。

以色列方面則否認涉案。以軍發言人肖沙尼（Nadav Shoshani）表示，以軍「目前不知道該地區有任何（以軍或美軍）行動」。

若蓄意攻擊教育機構 或構成戰爭罪

聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Türk）呼籲對學校遇襲事件進行「迅速、公正和徹底的調查」。聯合國人權辦發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）表示：「這簡直太可怕了。」她強調，根據國際人道主義法，蓄意攻擊教育機構、醫院或任何其他民用建築，很可能構成戰爭罪。

聯合國教科文組織（UNESCO）也發表聲明，對軍事攻擊影響教育機構深表關切，指出學童在學習場所應受國際人道法保護，攻擊教育機構危及學生和教師，並損害受教育的權利。

此次空襲發生在美以對伊朗發動代號「史詩怒火」（Operation Epic Fury/Roaring Lion）聯合軍事打擊的第一天。根據伊朗紅新月會統計，截至3月5日，美以系列襲擊已在伊朗全國造成至少1045人死亡。