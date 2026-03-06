Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜菲律賓政府擬推周休三日 對抗中東戰火油價高漲

即時國際
更新時間：20:27 2026-03-06 HKT
發佈時間：20:27 2026-03-06 HKT

中東緊張局勢升溫推高全球油價，嚴重依賴石油進口的菲律賓正加緊推出節能與穩價措施。菲律賓能源部表示，正與業界研議分階段調漲燃料價格，同時評估削減燃油貨物稅、提供燃料補貼，甚至討論實施「周休三日」制度，以降低能源消耗、緩解通膨壓力。

據《ABS-CBN》報道，菲律賓能源部長加林（Sharon Garin）於當地時間6日表示，政府已和石油業者召開緊急會議，討論因應油價飆升的對策。按新加坡普氏平均價（Mean of Platts Singapore）交易情況估算，菲律賓燃料價格可能每公升上漲約10披索。

菲律賓總統小馬可斯。路透社

為避免價格一次大幅跳升衝擊民生，菲律賓政府正評估採取分階調漲機制，相關模擬將進行約5天，最快本周末公布可能的調整幅度與時間表。加林透露，部分交易商目前仍採取觀望態度，原因是航運與保險成本上升，使燃料交易價格面臨更多不確定性。

除了價格機制外，馬尼拉當局也研擬透過制度性節能措施降低能源需求。菲律賓總統小馬可斯（Bongbong Marcos）政府已宣布，政府機關冷氣溫度設定在24 ℃以上，同時推動彈性上班制度。能源部亦對「4天工作周」與鼓勵共乘（carpooling）表示支持，估計相關措施可節省約14%至15%的能源消耗。

