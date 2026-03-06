Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度戒斷俄油｜美國施壓半年因伊朗開戰破功 宣布「豁免30天」

即時國際
更新時間：19:13 2026-03-06 HKT
發佈時間：19:13 2026-03-06 HKT

印度因持續購買俄羅斯原油，過去六個月一直承受美國總統特朗普（Donald Trump）施壓。特朗普去年夏天對部分印度煉油廠實施制裁，並對印度商品加徵50%關稅，以削弱他所稱俄羅斯「戰爭機器」的資金來源。如今美國與以色列對伊朗開戰，導致波斯灣石油供應受阻，高度依賴進口能源的印度選擇更少，反而更離不開俄羅斯。

《紐約時報》報道，追蹤全球航運的市場分析公司Kpler分析師里托利亞（Sumit Ritolia）表示：「我們可能會看到印度增加從俄羅斯油輪採購石油。」不過，目前這一趨勢尚未明顯出現，因為從俄羅斯油輪抵達印度港口通常需要將近一個月。

S&P Global Energy董事拉拉（Rajeev Lala）指出，印度近期大量購買並煉製俄羅斯海運原油的經驗顯示，即使減少來自波斯灣的供應，印度仍能維持運作。拉拉說：「如果波斯灣的石油供應長時間維持中斷，印度將比其他國家更容易重新啟動俄羅斯的供應鏈，其他國家則需要付出更多努力。」

美國對印度寬限30天

四周前，印度與美國才剛結束雙方的貿易戰。根據美方說法，作為協議的一部分，印度同意停止購買俄羅斯石油。美國財政部長班森特（Scott Bessent）周四在社交媒體發文表示，特朗普政府將給予印度一項為期30天的有限豁免，允許其購買目前滯留在海上的受制裁俄羅斯石油，以確保石油「持續流入全球市場」。

目前可選擇的石油來源並不多。過去印度主要石油來源包括伊拉克與沙特阿拉伯，而科威特與阿曼原本也預計填補部分需求。但位於伊朗南部邊界、承載大量波斯灣能源出口的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），因美以向伊朗開戰而被迫關閉。

