Pokémon︱白宮發「寶可夢MAGA」梗圖「抽水」 官方割席：未授權

寶可夢（Pokémon）在全球備受歡迎，粉絲無數，連美國白宮都想借助寶可夢「抽水」。當地時間5日，美國白宮（White House）在社交媒體X貼出一張「MAGA版寶可夢」梗圖

帖文梗圖中見，有以寶可夢的風格寫道：「make america great again」，背景都是寶可夢的圖案。，疑似想蹭熱門游戲熱度，十多小時瀏覽量突破1700萬。

寶可夢公司迅速發表聲明與白宮劃清界限，表示這些內容的創作或傳播均與其無關，也從未授權任何人使用其知識產權。不過，帖文並未刪除或修改。