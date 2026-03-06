Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜美軍及海灣國洽購烏製攔截無人機　澤連斯基倡換取愛國者導彈

英國《金融時報》報道，美國五角大樓和至少一個海灣國家的政府，正洽購烏克蘭量產的攔截型無人機，以應對伊朗在海灣地區的無人機襲擊。他們正尋求一種比昂貴導彈系統便宜的替代品，用於擊落廉價的無人機。烏克蘭總統澤連斯基昨日稱，願同中東夥伴合作，以攔截型無人機換取美製「愛國者」導彈。

美以向伊朗發動軍事行動。法新社
美以向伊朗發動軍事行動。法新社

攔截導彈造價高昂

美國和以色列對伊朗的空襲，引發德黑蘭針對沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋、科威特、巴林等國發動報復性的無人機和導襲擊，幾個海灣國家依靠愛國者導彈系統對抗，但隨着大量伊朗無人機成群出動，攔截導彈的庫存正在迅速消耗。

伊朗的自殺式無人機每架造價約為3萬美元。相較像「愛國者3型」的攔截導彈，每架造價超過1350萬美元。烏克蘭則已研發出廉價且大規模生產的攔截型無人機，以對抗俄羅斯版本的伊朗「見證者」攻擊無人機。

美軍及海灣國洽購烏製攔截無人機。(美聯社)
美軍及海灣國洽購烏製攔截無人機。(美聯社)

澤連斯基接受意大利廣播電視公司訪問時說，中東夥伴擁有「愛國者」導彈，但用導彈擊落無人機成本過高，更需要攔截型無人機。他說，烏方收到了來自中東夥伴的訊號，他們希望獲得烏方的「專業技術」，烏方對技術交流和武器交換持開放態度。

