關稅戰｜不滿特朗普硬推15%全球關稅 美24州聯合入稟挑戰

上月最高法院判定總統特朗普的「全球關稅」違憲後，白宮隨即「變陣」引用另一法律條文強推全球關稅，揚言稅率高達15%。此舉引發全美約24個州份的民主黨籍總檢察長採取集體行動，於周四（5日）正式入稟法院，控告特朗普濫用職權。

引用「冷戰法律」強行加稅 被指超越總統職權

是次法律行動由俄勒岡州、亞利桑那州、加州及紐約州牽頭。訴狀指出，特朗普政府近期引用的《1974年貿易法》第122條，旨在處理極端情況下的國際收支平衡問題，而非給予總統無限權力去針對全球各國徵收高達15%的廣泛進口稅。

儘管面臨法律挑戰，特朗普政府依然維持強硬姿態。路透社

原告方強調，該條文於1960及70年代金本位制度時期產物，現時早已過時。他們認為特朗普試圖以此作為早前被最高法院裁定無效的「對等關稅」替代品，是明顯的行政越權，將導致企業及消費者面臨物價飆升。

特朗普政府立場強硬 財政部料本周稅率升至15%

儘管面臨法律挑戰，特朗普政府依然維持強硬姿態。他多次強調，關稅是削減美國長期貿易逆差、保護本土產業的必要手段。財政部長貝森特（Scott Bessent）日前更向傳媒證實，政府計劃在本周內將現有的10%臨時關稅調升至15%的上限。

值得注意是，第122條賦予的關稅權力上限僅為5個月，除非獲得國會批准延長。白宮此舉被視為在有限時間內「快刀斬亂麻」，試圖在法律爭議塵埃落定前，先確立新的貿易關稅既定事實。

法律專家指出，是次訴訟的一大看點在於特朗普政府的「前後矛盾」。去年，美國司法部曾在一份文件中表示，第122條在應對貿易逆差方面「並無明顯應用價值」，與現時政府的立場大相徑庭。

然而，亦有分析家認為特朗普政府今次勝算較高。紐約國際貿易法院去年在否決特朗普引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）加稅時，曾暗示政府應改用第122條。目前，加入訴訟的州份已擴展至康涅狄格、伊利諾伊、密歇根及維珍尼亞等20多個州，連同肯塔基及賓夕法尼亞州的州長亦有參與，反映美國國內對關稅政策的撕裂程度正不斷加劇。