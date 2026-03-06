Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜特朗普：不能接受穆傑塔巴接班 稱要親自挑選下任最高領袖

即時國際
更新時間：02:31 2026-03-06 HKT
發佈時間：02:31 2026-03-06 HKT

中東戰雲密佈，伊朗最高領袖哈梅內伊日前在美以聯合空襲中喪生後，德黑蘭政權繼任人選引發全球關注。美國總統特朗普周四（5日）接受美媒《AXIOS》採訪時放話，強調美方必須親自參與伊朗下一任領導人的挑選過程，並明確拒絕由哈梅內伊次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）接任，直指對方是個「無足輕重人物」（lightweight）。

特朗普： 等於逼美國五年內重啟戰爭

特朗普在訪問中重申，他絕不接受任何延續哈梅內伊強硬政策的繼任者。他警告，若伊朗新領導層維持現狀，將迫使美國在「五年內」再次面臨戰爭。他形容穆傑塔巴為不可接受的人選，並表示：「他們（伊朗專家會議）是在浪費時間。我必須像在委內瑞拉處理（代理總統）羅德里格斯（Delcy Rodriguez）那樣，參與任命過程。」

特朗普表示，不能接受哈梅內伊之子穆傑塔巴當伊朗最高領袖。美聯社
特朗普表示，不能接受哈梅內伊之子穆傑塔巴當伊朗最高領袖。美聯社
特朗普指，必須像在委內瑞拉處理代理總統羅德里格斯那樣，參與任命過程。路透社
特朗普指，必須像在委內瑞拉處理代理總統羅德里格斯那樣，參與任命過程。路透社

援引委內瑞拉模式 欲扶植「和諧」領導層

特朗普所指的「委內瑞拉模式」，是指美軍在今年1月採取行動逮捕委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，美國隨即介入該國政局，與代理總統德爾西·羅德里格斯達成某種形式的合作。特朗普認為，這種「強勢介入、確保配合」的策略亦應套用於伊朗，以尋求一名能為伊朗帶來「和諧與和平」的領導人。

伊朗推遲正式宣布 繼任人選仍存變數

與此同時，伊朗國內政局動盪。據報負責遴選領袖的「專家會議」原本計劃於周四正式宣布繼任人選，但在以色列及美國的持續空襲威脅下，相關聲明及哈梅內伊的葬禮均被無限期推遲。

雖然有消息指穆傑塔巴在伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的支持下已獲內部通過，但伊朗駐外官方機構隨後澄清，指傳媒有關選出繼任人的報道「沒有官方依據」。特朗普此時的高調表態，無疑令原本已極其複雜的伊朗權力交接期，再增添外交與軍事博弈的變數。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
好去處
15小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
16小時前
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
影視圈
8小時前
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
11小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
13小時前
六合彩｜連續3期無人中 頭獎獎金2800萬 即睇50期最旺號碼！
六合彩｜頭獎$2800萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
15小時前
前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚
前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚
影視圈
10小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
16小時前
TVB離巢花旦被質疑「想紅想到癲」 疑唔着褲偷入泳池拍片 曾傳介入視帝婚姻欲輕生
TVB離巢花旦被質疑「想紅想到癲」 疑唔着褲偷入泳池拍片 曾傳介入視帝婚姻欲輕生
影視圈
18小時前
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
影視圈
2026-03-04 16:30 HKT