伊朗局勢｜特朗普：不能接受穆傑塔巴接班 稱要親自挑選下任最高領袖

中東戰雲密佈，伊朗最高領袖哈梅內伊日前在美以聯合空襲中喪生後，德黑蘭政權繼任人選引發全球關注。美國總統特朗普周四（5日）接受美媒《AXIOS》採訪時放話，強調美方必須親自參與伊朗下一任領導人的挑選過程，並明確拒絕由哈梅內伊次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）接任，直指對方是個「無足輕重人物」（lightweight）。

特朗普： 等於逼美國五年內重啟戰爭

特朗普在訪問中重申，他絕不接受任何延續哈梅內伊強硬政策的繼任者。他警告，若伊朗新領導層維持現狀，將迫使美國在「五年內」再次面臨戰爭。他形容穆傑塔巴為不可接受的人選，並表示：「他們（伊朗專家會議）是在浪費時間。我必須像在委內瑞拉處理（代理總統）羅德里格斯（Delcy Rodriguez）那樣，參與任命過程。」

特朗普表示，不能接受哈梅內伊之子穆傑塔巴當伊朗最高領袖。美聯社

特朗普指，必須像在委內瑞拉處理代理總統羅德里格斯那樣，參與任命過程。路透社

援引委內瑞拉模式 欲扶植「和諧」領導層

特朗普所指的「委內瑞拉模式」，是指美軍在今年1月採取行動逮捕委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，美國隨即介入該國政局，與代理總統德爾西·羅德里格斯達成某種形式的合作。特朗普認為，這種「強勢介入、確保配合」的策略亦應套用於伊朗，以尋求一名能為伊朗帶來「和諧與和平」的領導人。

伊朗推遲正式宣布 繼任人選仍存變數

與此同時，伊朗國內政局動盪。據報負責遴選領袖的「專家會議」原本計劃於周四正式宣布繼任人選，但在以色列及美國的持續空襲威脅下，相關聲明及哈梅內伊的葬禮均被無限期推遲。

雖然有消息指穆傑塔巴在伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的支持下已獲內部通過，但伊朗駐外官方機構隨後澄清，指傳媒有關選出繼任人的報道「沒有官方依據」。特朗普此時的高調表態，無疑令原本已極其複雜的伊朗權力交接期，再增添外交與軍事博弈的變數。