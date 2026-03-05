日本栃木縣強風吹倒3米高巨型招牌　台灣客摘士多啤梨慘遭砸傷

日本熱門旅遊勝地栃木縣那須町今日（5日）傳出意外。3名台灣遊客在當地參加採摘士多啤梨活動時，疑因陣風過大，遭一塊高約3米的巨型招牌砸中受傷。現場工作人員隨即報警，目前各人均意識清醒，已被送往醫院接受治理。

據日媒報道，事發於今日中午時分。3名台灣遊客當時正在那須町一處農場採摘士多啤梨，期間被一塊高約3米的重型招牌砸倒受困，其中有人頭部受傷流血。傷者分別為一名60多歲男性、一名60多歲女性及一名70多歲女性，送院時清醒，暫無生命危險。

事發於日本栃木縣那須町。(法新社)

氣象廳發強風警報

初步調查指，意外主因是現場陣風過於猛烈，導致招牌整塊被吹倒。當時，那須町地區正處於日本氣象廳發布的強風警報範圍之中。根據實測數據，現場附近風速高達每秒27.4公尺（98.64公里／小時），威力足以吹起較輕的建築物或重型的板。