伊朗局勢︱伊朗未爆飛彈墜敘利亞郊區　大人細路圍觀「騎彈」變打卡點

中東戰火全面失控，伊朗與周邊國家的導彈橫飛。近日敘利亞大馬士革郊區有一枚巨大的伊朗飛彈殘骸墜落，雖然造成多名孩童受傷，但當地民眾顯然「戰鬥民族」上身，不但沒有疏散，反而集體圍觀及觸摸這枚插在泥地的未爆彈，甚至有人爬上彈體。

美以向伊朗發動軍事行動。法新社

民眾淡定圍觀徒手摸彈頭

據外媒報導，這枚伊朗導彈在襲擊行動中疑因故障或遭攔截，彈體完整地插進大馬士革郊外的荒野。儘管墜落時的衝擊力造成附近數名居民受輕傷，但現場隨即演變成「旅遊景點」。大批民眾不但無視隨時爆炸的風險，還淡定圍觀及觸摸這枚比人還要高的「金屬巨獸」，甚至有孩童爬上彈體上嬉戲。

有孩童爬上彈體上嬉戲。(美聯社)

未爆彈墜落敘利亞大馬士革郊區。(美聯社)

有國際軍事專家警告，指未爆彈內部的燃料或炸藥隨時可能因氣溫或震動而引爆，形容圍觀觸摸等行為如同玩命。

