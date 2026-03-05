伊朗局勢︱美參議院否決限制特朗普戰爭權力議案　民主黨批「永無止境戰爭」

美國參議院於周三（4 日）正式否決一項旨在限制總統特朗普對伊朗動武權限的兩黨決議，意味參議院共和黨人全力支持目前的軍事行動，拒絕要求行政部門在發動敵對行動前必須獲得國會授權。

民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）隨即嚴厲譴責，批評此舉是將美國再度拖入一場多數民眾反對的「永無止境戰爭」。

美國參議院否決限制總統特朗普對伊朗動武權限的兩黨決議。(美聯社)

共和黨全速支持軍事行動

此次表決以47票贊成、53票反對的結果告終，投票情況幾乎完全反映目前的黨派分野。除少數例外，全體共和黨參議員均投票反對該程序性動議，確保特朗普在中東的軍事部署不受到法律約束。

參議院外交委員會主席里施（Jim Risch）在辯論中力挺特朗普，強調目前的軍事行動並非長久之計，並樂觀預測戰爭將在短時間內結束。至於民主黨領袖舒默就呼籲參議員應與厭倦戰爭的美國人民站在一起。

據路透社與益普索（Ipsos）周二公布的最新民調，只有25%的美國人贊成對伊朗發動打擊，約半數受訪者認為特朗普過於熱衷於動用武力。