伊朗局勢｜美國護商船穿越霍爾木茲？ 特朗普：護航價格包滿意

伊朗封鎖霍爾木茲海峽，聲稱「不允許一滴石油流出該區」，並將向任何企圖通過海峽的船隻開火。美國海軍官員才向航運業代表明確表示「近期內不可能」安排護航；不到24小時，美國總統特朗普就改口稱海軍會「盡快」為行經海峽的油輪提供安全護航，並下令相關單位以「非常合理的價格」提供保險。

據國際知名的海運權威媒體《Lloyd's List》報道，特朗普指示美國國際開發金融公司（DFC）為全球海上貿易提供政治風險保險與金融擔保。

事實上在特朗普宣布這件事前不到24小時，美國海軍官員才向航運業代表明確表示，「近期內不可能」安排護航，也無法給出時間表。特朗普隨後卻在社群媒體發文，強調海軍「隨時準備行動」。

油輪通行停擺數天

不過，航運業界指出，截至周二晚間沒收到具體的護航啟動時間或細節。自3月1日以來，霍爾木茲海峽的油輪通行幾乎全面停擺。大約8%的主流超大型油輪滯留在中東海灣內，還有愈來愈多油輪在海峽外排隊等着進入。

報道引述消息稱，至少3間希臘油輪船東正積極洽談蘇彜士型油輪穿越海峽的租船安排，打算在夜間關閉自動識別系統後通行，以降低風險。蘇彜士型油輪（Suezmax）是指滿載時能在吃水限制下通過蘇彜士運河的最大型油輪。

上周日以來，實際通過海峽的多為較小型油輪，但一艘希臘船東的蘇彜士型油輪於周一午夜向北通過海峽。另有一艘希臘船東的蘇彜士型油輪3月1日從阿曼灣駛入中東海灣，目前在沙特外海空載拋錨。

該船穿越霍爾木茲海峽期間遭遇全球導航衛星系統干擾，通過海峽南側時更出現長達12小時訊號中斷。在導航系統廣泛受干擾，加上部分船舶可能關閉訊號「黑航」的情況下，目前要準確掌握海峽實際通行情況變得愈來愈困難。

霍爾木茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，美方態度急轉彎，顯示在區域安全風險升高與能源供應受阻的壓力下，華府正重新調整軍事與金融手段，試圖確保海上貿易與能源運輸安全。